Waston está igualado con Jimmy Marín con 4 goles

Redacción – No hay dudas, que Kendall Waston sea convertido en el hombre gol del Monstruo, por lo que no es casualidad que el espigado defensor enamore al saprissismo con sus festejos, que han sido claves en el presente semestre.

A sus 34 años, Waston se ha salido de su zona de confort que es la defensa para irse al ataque y ser un nueve improvisado para Mauricio Wright, que le ha dado el aval al futbolista a irse a la ofensiva y así aprovechar su imponente 1,96 metros de altura.

El zaguero ha sacado ventaja sobre sus rivales con su estatura y en el presente semestre suma 4 goles, los cuáles tres han sido en el torneo tico y uno más en la ida de octavos de Liga Concacaf ante Santa Lucía FC, donde el cuadro morado ganó por 2-0.

Esos números han hecho que Waston este igualado con Jimmy Marín, como los máximo goleadores del Monstruo, que no ha encontrado en sus delanteros un goleador.

La afición morada ha recompensado a Kendall con muy buenos comentarios en las redes sociales del Saprissa. Por eso, Waston afirma que seguirá insistiendo en ayudar a su equipo con goles en pelota quieta, con el fin de que aprovechar su fortaleza física.

«Los goles están llegando y yo tengo en cuenta, que mi primera labor es defender pero siempre es un plus cuando me sumo al ataque y tratar de anotar, en el pasado gracias a Dios he tenido esa experiencia. Más allá que muchas veces no llegan los goles, por quizá falta de puntería, porque uno a veces tiene las ocasiones y se la dan fuera del marco, pero uno sigue trabajando y siendo insistente en mejorar esa área, porque en el fútbol de ahora la pelota cambia los partidos para bien o para mal, entonces queremos que eso sea una fortaleza nuestra», afirmó Kendall Waston.

Los morados dejarán de lado por unos días el chip del torneo regional, con el fin de volver al torneo tico donde enfrentarán a Pérez Zeledón el próximo 26 de septiembre.