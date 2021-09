Waston es uno de los líderes del cuadro patrio

Redacción – Ante el complicado inicio de La Sele en la octagonal rumbo a Catar 2022, Kendall Waston, defensor patrio, deja claro que en el grupo son autocríticos, por lo que saben muy bien cuáles son las cosas en las que pueden mejorar.

Waston es uno de los líderes de la Selección Nacional, que en sus dos primeros duelos de la eliminatoria suma un 0-0 ante Panamá y una caída de 0-1 ante México, que ha encendido las alarmas dentro de la Tricolor.

Esos pobres resultados tienen a La Sele con solo un punto de seis posibles, por lo que las críticas hacia los comandados por Luis Fernando Suárez han crecido mucho, debido que muchos aseguran que el colombiano improvisa en sus formaciones.

Tanto es así, que el mismo Waston confía que contra Jamaica todo eso cambiará y el cuadro patrio volverá hacer lo que aficionado quiere ver dentro de la cancha.

«Nosotros también dentro de la propuesta ofensiva queremos ser responsables, porque vimos que México eran fuertes en el contragolpe y quizás ahí, ganaban las segundas pelotas y era donde llegaban a nuestro marco. Pero somos autocríticos y sabemos en las cosas que podemos mejorar. Ojalá que contra Jamaica suceda lo que nosotros y el aficionado quiere ver también», afirmó Kendall Waston.

La Selección de Jamaica llegó al país este pasado lunes 6 de septiembre, donde lamentablemente no pudieron lograr el ingreso de Kemar Lawrence y Norman Campbell, que no contaban con su respectiva visa y por eso no pudieron entrar al país.