Defendió el rendimiento y compromiso de los futbolista jóvenes

Redacción- Luis Fernando Suárez confía por completo en que la Selección Nacional tiene el nivel para conseguir el boleto hacia Catar 2022.

Pese a que la escuadra nacional ha tenido un mal arranque de la eliminatoria, con solo un punto de seis posibles hasta el momento.

Debido a que la Tricolor empató a cero goles en la jornada 1 visitando el Rommel Fernández, mientras que ayer domingo tropezó en el Estadio Nacional ante México por marcador de 0-1.

Números que aun así no le quitan el sueño al timonel colombiano de lograr ser el guía de La Sele hacia la próxima justa mundialista.

“Sí, sí creo, se lo respondo así también directamente, creo que tenemos con qué clasificar”, dijo Suárez tras sufrir la derrota ante los aztecas.

El estratega colombiano también se refirió al desempeño que han tenido los futbolistas jóvenes en los dos juegos iniciales de la octagonal.

Convocados que han recibido señalamientos de la afición, debido a que fueron protagonistas en la visita a Panamá, sin lograr convencer ni mostrar capacidad de inquietar al rival.

“Yo veo que hay un equipo comprometido, a veces los resultados no se dan por otras circunstancias, pero un equipo comprometido y que en determinado momento sabe cuál es el peso específico de la camiseta, también lo tengo claro, hay veces que hay que darles un compás de espera, pequeño, pero un compás de espera”.

“Me parece que en ese sentido no hay una situación en la cual uno vea que hay jugadores que se arruguen, que no busquen de alguna manera ser protagonistas, a veces el fútbol te da para esa situación y los tienes que valorar por lo que haces dentro de la cancha o lo que hace el equipo contrario y en el cual tienes que mejorar, pero en la parte de entrega, de actitud, de saber qué están representando no tengo ninguna queja”, expresó.

La Sele cerrará la seguidilla de encuentros del presente mes de setiembre recibiendo a Jamaica el próximo miércoles.

Juego que también se efectuará en la “Joyita de la Sabana” al ser las 7:00 p.m. y que medirá a las dos peores selecciones en la eliminatoria de la Concacaf hasta el momento.