Ruiz se vio participativo ante Panamá

Redacción – El entrenador colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, quedó encantado de la gran labor de Bryan Ruiz ante la Selección de Panamá.

Suárez quedó satisfecho con el trabajo hecho por el volante de 36 años, que ingresó a la cancha al minuto 74 por Celso Borges y desde su arribo se vio participativo.

Gran parte de la afición comparte el sentimiento del timonel patrio, debido que consideran que Bryan hace mucha falta dentro del engranaje de la Tricolor y ante su ausencia se vio una peor selección.

Para Luis Fernando Suárez estas próximas horas serán cruciales para saber si le da oportunidad a Ruiz González para ser titular ante México en el Estadio Nacional.

La idea es que el Capi esté en óptimas condiciones para que pueda potenciar a La Sele, que ante Panamá quedó 0-0 de puro milagro, por lo que ante los aztecas se espera ver una selección totalmente diferente.

«Bryan Ruiz me gustó, pero valoraremos lo que venga y entró bien, me parece que entró haciendo cosas que se le pidió, porque al equipo necesitaba que alguien rotara más la pelota y me parece que Bryan en algunos pasajes del partido lo hizo», afirmó Suárez.

La Tricolor llegó de Panamá pasadas la 1:30 am de este viernes 3 de septiembre. Se espera que tengan su primera practica para enfrentar a México en horas de la tarde.