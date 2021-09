Atacante cubano vio desde el banquillo la derrota del León

Redacción- Luis Antonio Marín aclaró que la decisión de no poner a jugar a Marcel Hernández contra el Municipal de Pérez Zeledón se dio por una recomendación médica.

Debido a que al parecer el delantero cubano habría sufrido un quebranto de salud la noche de ayer lunes.

Momento en el que el equipo rojinegro ya se encontraba en el Valle de el General, debido a que hicieron el viaje en horas de la tarde.

Aspecto por el que el cuerpo médico de los rojinegros valoraron mejor no darle participación a Hernández.

Recomendación que Marín acató, pese a que en apariencia el goleador erizo le pidió a «Yiyo» colocarlo al menos en el banco de suplentes.

Lugar en el que el delantero caribeño se quedó a lo largo de los más de 90 minutos que se extendió el cotejo.

Mismo en el que La Liga terminó tropezando por marcador de 1-0 con un tanto justo en los últimos minutos obra de Luis Steward Pérez.

«Lo de Marcel Hernández quiero aclararlo, él estuvo enfermo, toda la noche, no estaba disponible para jugar, recomendación médica, él quiso estar dentro del grupo de muchachos para apoyar, pero no estaba disponible».

«Yo no voy a ser tan estúpido, disculpe la palabra, tan estúpido de ponerlo en el banco y no ponerlo a jugar porque me dio la gana, eso está clarísimo, entonces fue algo que se dio desde anoche y desgraciadamente nos afectó, por supuesto que él es un gran jugador, es el goleador de nuestro equipo y es una pieza fundamental, pero tuvimos este contratiempo, eso para aclarar lo de Marcel», expresó el timonel del León.