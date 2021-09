Matosas se aburrió de estar al mando de La Sele

Redacción – El conocido portero nacional, Marco Madrigal, afirma que el corto proceso que tuvo Gustavo Matosas al mando de la Tricolor no repercute a como está ahorita La Sele en la Octagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

A sus 36 años, Madrigal es actualmente portero del Municipal Liberia de la Liga de Ascenso, pero en la era de Matosas al mando de la Tricolor tuvo la oportunidad de ser recurrente en las convocatorias, por lo que le guarda un gran respeto al sudamericano.

La etapa del sudamericano no es bien recordada por los ticos, debido que tras 9 meses al mando de La Sele, el timonel afirmó sentirse de vacaciones en Costa Rica, por lo que dejó su puesto en la selección para marcharse al Atlético San Luis de México.

Incluso, el timonel afirmó en su adiós que no se sentía productivo por no estar a diario con los jugadores, lo que le generaba aburrimiento. Además, días después de su salida del país, Matosas se dejó decir que se había aburrido en solo dos meses.

Aunque tiró la toalla en La Sele, tras nueve meses de “vacaciones” al frente del cuadro patrio, el uruguayo se dejó alrededor más de ₡230 millones en su cuenta bancaria.

A pesar de todo lo sucedido, Madrigal que es recordado por haber sido el arquero del San Carlos campeón del Clausura 2019, señala que el charrúa es un gran entrenador y que lo que pasó tiene culpa la Fedefútbol por no haber escogido bien al técnico.

La elección de Matosas no fue la correcta para el arquero, que cree que eso si repercute un poco. Además, que en su salida el uruguayo dijera que estaba aburrido por dirigir a La Sele es inaceptable, por lo que Marco comparte el sentimiento de todo el país.

Pero con respecto al proceso que cortó de golpe Gustavo Matosas, el cancerbero cree que eso no influye en el mal momento patrio de la actualidad. En una charla con AMPrensa.com, Marco Madrigal defendió al charrúa y asegura que está agradecido con él.

«Matosas es un gran entrenador, tiene una idea muy buena de juego la verdad y la tiene muy clara, muy consolidada y muy a su estilo. Para mi el proceso de Matosas no repercute a como está ahorita la Selección Nacional. Si fueron 9 meses, pero ya han pasado dos años de eso donde tal vez en su momento no se escogió bien, quién iba ser el entrenador y quién entró al mando, tal vez en ese pequeño detalle si repercute un poco.

Pero en lo que fue la salida del profe Matosas, para mí no cabe en lo que está pasando actualmente en la selección, ya que con lo que él se aburre pues siento que es una frase que no tenía que decir, pero se respeta lo que dijo. Si él lo dijo fue porque lo sintió, pero tal vez él está acostumbrado a pasar en las canchas todos los días, porque es un entrenador de equipo y como decimos sintió el ácido al pasar a una selección, no se sintió cómodo y tal vez, la frase no fue la mejor y en eso si concuerdo con todo el país.

En sí, al profe Matosas yo si le agradecí cuando se fue, porque me tuvo confianza y yo en ese momento estaba bien y motivado con San Carlos, yo traté de devolver esa confianza con trabajo y la verdad fue que Gustavo Matosas me ayudó mucho cuando estuve en la Selección», afirmó Marco Madrigal en charla con AMPrensa.com.

El uruguayo se fue de La Sele el 4 de septiembre del 2019 para irse al Atlético San Luis de Liga MX, donde no le fue nada bien y fue despedido el 27 de octubre de dicho año. Después de ahí, se le perdió el rastro al entrenador en los banquillos.