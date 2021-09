Los actuales campeones nacionales cayeron al cuarto puesto de la tabla

Redacción- Mariano Torres salió a dar la cara en medio de la mala racha que atraviesa Saprissa con dos tropiezos consecutivos.

El mediocampista argentino es consiente de que en la institución morada no es bien visto hilar derrotas.

Aunque también defiende las formas en las que enfrenta los partidos bajo el mando del técnico Maurcio Wright.

Debido a que ayer domingo fueron superados por la escuadra de San Carlos por marcador de 1-0, pero también reconoce el esfuerzo y sacrificio que hicieron sus compañeros.

Mismo que no fue suficiente para derrotar a los norteños, quienes celebraron su primera victoria en el actual Apertura 2021.

«Como dije el otro día, las formas valen mucho, el otro día no eran las formas, obviamente nadie quiere perder y no nos justa perder, pero bueno, hay que perder a veces con dignidad, hay que saber perder, hoy fue otra la actitud que tuvo el equipo, la ganas, el esfuerzo que dio con un hombre menos, pero bueno, no pudimos sacar el resultado que queríamos», apuntó Torres.

El Monstruo actualmente suma 16 puntos tras 10 jornadas disputadas, es decir que apenas supera el 50% de rendimiento.

No obstante, de igual manera esos números le alcanzan para colocarse en la cuarta posición de la tabla a solo dos unidades del líder que es Sporting.

Saprissa ahora buscará dejar su mala racha atrás cuando reciba a Guanacasteca al ser las 8:00 p.m. del próximo jueves.