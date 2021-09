Medford pide que también se critique labor de Suárez

Redacción – Fiel a su estilo polémico, Hernán Medford le tiró con todo a Luis Fernando Suárez y le pidió asumir la responsabilidad ante difícil panorama de La Sele por el desdibujado inicio de la Octagonal de la Concacaf.

El técnico nacional es una voz autorizada para hablar de la Tricolor, ya que como jugador la defendió con todo y hasta fue mundialista en Italia 1990, lo cuál habla bien del Pelícano, que también comandó al representativo patrio hace unos años.

Es por ello, que Medford reconoce el complicado momento que vive La Sele tras cosechar solo 2 puntos de 9 posibles en las primeras tres jornadas.

Esa situación ha hecho que el estratega tico pida que no solo se critique a los jugadores, sino que también se haga lo mismo con Luis Fernando Suárez, que ya suma varios partidos al mando del cuadro tricolor, pero todavía no se ve una mejora.

Incluso, Hernán señala que el problema de La Sele lo tienen todos los entrenadores, que es el poco tiempo para planificar los juegos, por lo que eso no es excusa para Suárez.

Medford señala que al complicado momento patrio en la eliminatoria se le debe sumar, que muchos jugadores no están en su mejor momento, lo cuál perjudica aún más.

«Yo lo veo complicado, el cuerpo técnico debe asumir responsabilidades junto con los jugadores, a veces algunos periodistas no cuestionan lo que está haciendo el cuerpo técnico, tiene 7 o 8 partidos con el mismo cuerpo técnico, eso como uno empieza una pretemporada ya a los siete partidos debe verse una idea de un equipo.

El problema de la selección los tienen todos los entrenadores, que es el poco tiempo que tienen para trabajar y entonces eso no es excusa. Acá se ve complicado por el rendimiento de algunos jugadores que no andan en su mejor momento, eso no quita que al final son buenos jugadores, pero que finalmente no andan.

No se le ve una idea de lo quisiera el cuerpo técnico con los muchachos cuando uno los ve jugar, vienen acá en un mes se juntan dos o tres días, el primer partido es ante Honduras es igual de complicado, entonces si se ve complicado el panorama de la Selección Nacional.

Imagínese que el entrenador decida convocar jugadores que no han estado en esta etapa con él, si los que han estado no han entendido lo que quiere, si empieza a llamar jugadores nuevos», afirmó Medford al programa 120 minutos de Radio Monumental.

La crítica de Medford fue más allá, ya que también señala que no sabe a que juega la Tricolor debido a la falta de una idea de juego en el representativo tico.