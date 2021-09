Redacción- La conocida presentadora Montserrat Del Castillo se refiere al caso de la salida de Víctor Carvajal del programa «De Boca en Boca».

La guapa modelo agregó que «me gustaría hablar un poquito de esto porque yo sé que no me he referido del tema con mis seguidores. A veces uno en la vida tiene que aprender a callar cuando es prudente y las emociones están a flor de piel y ser lo más profesional y maduro posible.».

Montserrat Del Castillo asegura que durante los últimos días ha recibido ataques de algunos seguidores como el caso que compartió en sus historias de uno que dice: «Par de serruchapisos… Los dos».

«Todas las personas manejamos las emociones diferente. Me parece injusto que la gente opine sin saber porque todo lo que ha pasado me ha dolido muchísimo.

No fue fácil para mí y todo este tiempo ha sido un vaivén de emociones porque obviamente hay cosas que uno no quisiera que pasaran», dijo.

La presentadora del programa agregó que «yo no sé de qué carta están hablando y jamás firmaría una carta para nada de eso y respeto mucho el criterio de la gente que lo hizo, si es que existe».

Carvajal manifestó en televisión nacional que Ignacio Santos «tiene pinta de sugar daddy que mantiene a Nancy».

Al día siguiente el presentador tuvo que salir a pedir una disculpa por lo dicho en televisión nacional y el viernes manifestó que había sido despedido. Se debe mencionar que también circulo que empleados del canal habían firmado una carta para llamarle la atención a Carvajal.