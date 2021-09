Redacción- Una mujer pierde la custodia compartida de su hijo por no querer vacunarse contra el Covid-19.

Un juez del condado de Cook, Estados Unidos, revocó el derecho de una madre a ver a su hijo de 11 años porque no está vacunada contra el Covid-19.

LEA TAMBIEN: (Video) Maribel Guardia cobra más de ₡90 mil por enviar saludos

La abogada de Firlit, Annette Fernholz, dijo que su cliente y el exmarido llevan siete años divorciados y comparten la custodia.

Es importante mencionar que fue el juez quien le preguntó a la mujer si estaba vacunada durante una audiencia de manutención infantil a través de Zoom, y cuando ella dijo que no, el juez la prohibió ver a su hijo hasta que se vacune.

«He tenido reacciones adversas a las vacunas en el pasado y mi médico me recomendó no vacunarme. Representa un riesgo», dijo Firlit al Chicago Sun-Times.

Firlit, una recepcionista de 39 años de Pilsen, dijo que el juez la tomó con la guardia baja y se sorprendió por su decisión.

«Una de las primeras cosas que me preguntó cuando recibí la llamada de Zoom fue si estaba o no vacunada, lo que me desconcertó porque le pregunté qué tenía que ver con la audiencia», comentó Firlit.

«Estaba confusa porque se suponía que se trataba de gastos y manutención. Le pregunté qué tenía que ver con la audiencia y me dijo: ‘Yo soy el juez y tomo las decisiones sobre su caso», dijo.

Jeffrey Leving que representa al padre del niño dijo que su cliente, que está vacunado, luchará contra la apelación de su ex esposa.