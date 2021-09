Redacción. La candidata a la Presidencia por el Partido Unidos, Natalia Díaz, criticó fuertemente al ex presidente, José María Figueres, por sus desafortunadas declaraciones en las que critica la doble postulación.

“Algunas personas buscamos ayudar al país y tratar de incidir, desde el espacio en que estemos. Siempre, desde que fui estudiante, desde mi trabajo en el sector privado, en cámaras empresariales o desde el Congreso, he buscado influir positivamente en el país», aseguró.

La postulante dijo que esa forma de ser es algo que José María no puede entender porque no está en su ADN. Ya sabemos que si no es en el cargo que el quiere, donde se beneficie, no le interesa o se va del país. No todos tenemos su vanidad y oportunismo.

Díaz no es la única que va por una doble postulación, también lo hacen, Fabricio Alvarado de Nueva República, Rolando Araya de Costa Rica Justa, Rodolfo Hernández del Republicano Socialcristiano, Óscar López del PASE, Greivin Moya de Fuerza Nacional, Sergio Mena de Nueva Generación y Federico Malavassi de Unión Liberal.

“Los que se ponen con doble candidatura lo que quieren es ir al Congreso. Sería mucho mejor que lo dijeran de una vez y que no estuvieran con una doble candidatura y lo digo con todo respeto. Después de estos dos gobiernos, aquí ya no hay campo para la inexperiencia, aquí no hay campo para los experimentos en el gobierno. Hay que volver a la experiencia, porque caminamos sobre el filo de la navaja”, dijo Figueres durante una gira de trabajo.