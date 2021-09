Ocampo señala que el fútbol tico no soportará mucho sin taquillas

Redacción – El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, propone que fanáticos vuelvan a los estadios del fútbol nacional con el cuadro de vacunación del Covid-19 completo, esto con el fin de que los clubes vuelvan a percibir ingresos por taquillas.

Ocampo deja claro que los equipos del país se han visto muy afectados por la ausencia de aficionados en las gradas por ya más de un año y medio.

En el León lograron reducir la dependencia de taquillas, gracias a la llegada de Ocampo al poder, debido que en el cuadro erizo se presupuestaban taquillas de una final y sino se llegaba a la final quedaba un hueco enorme en las finanzas.

Esa ya es parte del pasado, debido que han logrado reducido muchísimo ese concepto en el presupuesto con mejores practicas internacionales, que hoy no llega al 15% pero si es un hueco que tuvieron que solventar por otro lado.

Es por ello, que el directivo erizo destaca la importancia para que los fanáticos vuelvan pronto a los estadio, ya que no cree que el fútbol nacional soporte mucho tiempo sin ingreso económico por tema de taquillas.

Además, el mandamás señala que al igual que otros países, en suelo nacional están buscando alternativas para que regresen los seguidores a las gradas, por eso pone en la mesa la opción que ingresen a los estadio aficionados con las dos dosis contra el Covid-19.

Fernando Ocampo afirma que si se les da el aval a las personas de ingresar a los estadios con el cuadro vacunación completo, esto podría motivar a las personas que no se han vacunado hacerlo, con el fin de volver alentar al equipo de sus amores.

«No es fácil, no creo que sea mucho tiempo más que soporte el fútbol nacional sin aficionados, eso no solo pasó en Costa Rica, vea ustedes que dentro de la coyuntura complicada de la pandemia pero la realidad es que otros países han tenido que buscar alternativas para que la gente vaya al estadio.

No solo en fútbol y en todos los escenarios deportivos, el tema de los aficionados se vuelve central, ya vamos a cumplir más de un año y medio sin este rubro, pagándoles al 100% a los jugadores y cada vez esto se vuelve más complicado, ahí nosotros hemos estado siempre a la disposición buscando alternativas, acá no hay que inventar el agua tibia y esto ya se está haciendo en otros escenarios deportivos, cuidando todos los elementos y lo están haciendo muchos escenarios en USA y Europa.

A los estadios pueden ir aficionados que demuestren que tienen el cuadro completo de vacunación, son elementos que yo si creo que más temprano que tarde es fundamental que empecemos a poner en la mesa, porque la situación se va volviendo más complicado eso tiene una incidencia directa en otra serie de áreas, donde los clubes deben empezar a reportar porque no hay más recursos, pero que incide también en rendimiento.

Todo este tipo de elementos van entrando y los recortes que cada equipo va haciendo, eso tiene incidencia directa en los resultados que estamos viendo a nivel de selección, creo que no es mucho tiempo más, la situación se complica. A lo que se está haciendo a nivel global, el tema de buscar el cuadro completo de la vacunación puede ser una alternativa interesante y creo que trae beneficios en distintas vías. Puede ayudar para que aquellas personas que no estén vacunadas, el interés de ir a un escenario deportivo puede motivarlo a que se vacune», afirmó Fernando Ocampo al programa 120 minutos.

Pero la vuelta de aficionados tendrá que esperar al menos unos meses más, ya que el país atraviesa una nueva ola de contagios, que tiene muchos hospitales sin espacio.