El país estrenó, por primera vez en la historia, el pago electrónico en trenes

Mastercard apoya a las entidades públicas y privadas para implementar pagos inteligentes en múltiples servicios, incluido el transporte público

Redacción – Costa Rica avanza en la ruta de los pagos digitales y se posiciona como líder en la región sobre esta industria. Tarjetas con chip para pagos sin contacto, billeteras virtuales y el pago electrónico en trenes es una realidad gracias a la alianza con Mastercard, empresa que convierte ese ecosistema en uno más user friendly y seguro.

La necesidad de la digitalización va de la mano con que un 82% de los costarricenses tiene una cuenta bancaria y que el alto volumen de dispositivos móviles propicia la digitalización de los pagos, según el «Estudio, comercio y vida después de la cuarentena de COVID-19» de Mastercard en 2020.

La modernización responde al creciente interés de los costarricenses por soluciones de pago digitales, impulsadas por la nueva normalidad y un ecosistema financiero inclusivo y accesible para la mayoría de la población.

La Gerente País de Mastercard para Costa Rica, Honduras y Nicaragua; Kristine Matheson, explica la importancia y la necesidad del avance de los pagos electrónicos en territorio nacional con la implementación de los sistemas para el servicio del tren.

¿Cómo es la experiencia del usuario con el pago sin contacto del pasaje del tren?

Estamos súper emocionados de ser parte de este momento tan importante en lo que es la evolución de los pagos digitales en el país. La verdad, la experiencia es muy sencilla. La persona se monta en el tren, le van a preguntar a dónde se dirige, la ruta que va a tomar, cuál es el método de pago, y con un datáfono especial se acerca solamente la tarjeta sin contacto y el pago se realiza, hay un sonido de aprobación como en cualquier comercio. Estos pagos se pueden hacer con tarjetas de crédito, tarjetas de débito prepago ya emitidas en Costa Rica o también tarjetas internacionales.

El otro punto importante es que también se pueden utilizar dispositivos inteligentes como un reloj inteligente, una billetera que existe en un celular. Todo esto va a pasar de la misma manera que una compra en cualquier comercio.

¿Cuáles son los beneficios del usuario al pagar con tarjeta el servicio del tren?

Aquí hay dos beneficios. Uno para lo que es el tarjetahabiente, es una experiencia más rápida, más higiénica, más segura que andar con efectivo. También es más conveniente, uno no tiene que estar preocupado por pasar al ATM o tener el monto exacto para hacer el viaje. Esas son partes claves.

Como sabemos, con todo lo que hemos vivido, la realidad de este último año y medio es siempre estamos buscando métodos touchless economy o sin contacto, hacer los pagos de una manera más segura e higiénica. Eso es súper importante, y también por el lado del país. Nosotros (Mastercard) vemos que economías que priorizan pagos digitales, están mucho mejor situados para mitigar impactos negativos como desempleo, la exclusión financiera, el fraude, el robo, el costo de manejar ese activo y la corrupción. Hay beneficios tanto para el país, como para los consumidores.

¿En cuáles rutas del tren está habilitada esta modalidad de pago?

El lunes 6 de setiembre arrancó la ruta Estación del Atlántico a Los Ángeles de Cartago. Después, el siguiente sería el 20 de setiembre que va a ser de la Estación del Atlántico a Heredia. El 27 de setiembre, de la Universidad Latina a Heredia; el 4 de octubre de Alajuela a Heredia, el 11 de octubre del Indoor Club a la Estación del Pacífico-Metrópolis-Pavas y también en la ruta Estación del Pacífico a San Antonio de Belén.

Como ve, estas semanas se van a estar incluyendo más rutas. Estamos trabajando muy de cerca con las entidades públicas y privadas para también asegurar estos tipos de pago en buses y habilitar y mejorar la experiencia de pago en los peajes del país.

Para ampliar, ¿cuáles son las principales ventajas para los usuarios del pago sin contacto?

La ventaja de no tener que cargar efectivo, lo hace más seguro. No entregar la tarjeta ni tocar nada es más higiénico y también es importante resaltar toda la inversión que estamos haciendo a través de la seguridad. Mastercard es una compañía de tecnología y nuestro compromiso con nuestros tarjetahabientes es asegurarles una experiencia de pago fácil y segura. Realmente invertimos muchísimo tiempo y dinero para asegurar la detección temprana de cualquier amenaza, ahí apoyamos mucho a los bancos y a nuestros aliados para poder alertar e identificar cuando una transacción no cumple con los parámetros de seguridad requeridos por nosotros. También, la identificación inteligente. ¿Cómo sabemos que la persona que está utilizando la tarjeta, es el propietario? Ya sea en pagos en línea como de persona a persona. Por otro lado, la protección de datos, asegurar los más altos estándares de seguridad y la protección de datos sensibles de los usuarios. La tarjeta sin contacto ayuda mucho, no tienen que entregarla, está en tu mano en todo momento.

¿Cómo se garantiza la seguridad de los pagos?

Eso es mucho por el desarrollo. En Mastercard hemos invertido hasta más para Enhanced Contactless, una tecnología más alta que la original que asegura los más altos estándares de seguridad en todas las transacciones que hace el tarjetahabiente. Sobre la seguridad, es una combinación de: la tarjeta nunca deja de estar en tu mano, vos la manejás en todo momento, y la inversión que hay en la red para detectar amenazas, para asegurar la identificación correcta de los usuarios y proteger los datos. Estamos cubriendo mucho más en el tema de seguridad en comparación con el efectivo, es un método más seguro e higiénico.

En un futuro próximo, ¿cuáles otros servicios se podrán cancelar de esta manera?

Nuestra prioridad es apoyar, con nuestro expertise, apoyar con nuestra tecnología, para llevar los pagos digitales y ayudar a crear, en Costa Rica, un país libre de efectivo. Estamos acompañando a las entidades involucradas en los pagos digitales de los buses, también para mejorar la experiencia de pago en los peajes y con tecnologías como Tap on Phone, una tecnología que convierte un celular en una terminal. Entonces, hace mucho más amplia la red de aceptación. Anteriormente habían negocios más pequeños, donde no llegaba la aceptación por el costo de la terminal o del datáfono. Ahora, al poder convertir tu celular en una forma de aceptar pagos, esperamos llegar a muchísimos sectores como a las ferias de los agricultores y a los pequeños comerciantes.

Además de las tarjetas, ¿cuáles otros dispositivos se pueden utilizar para este sistema de pago?

Depende de muchas compañías para poder ofrecerlo, pero vemos a Costa Rica un país muy atractivo para entrar con estas tecnologías por todo lo que yo le mencionaba. Tenemos una bancarización altísima, una penetración de contactless altísima porque el 97% de las tarjetas, en el país, son sin contacto y las terminales, alrededor del 98%, ya están habilitadas para recibir pagos sin contacto. Estamos viendo este interés de innovar en Costa Rica. Empezamos a ver los relojes, los brazaletes, los teléfonos y las billeteras en los teléfonos para pagar directamente en el punto de venta.

¿Cuál es el rol de Mastercard para el proceso de digitalizar el pago en el transporte público?

El tema de los pagos electrónicos en el transporte público, empezó hace muchos años. Mastercard se involucró mucho con el expertise. Al ser una empresa global, hemos visto la implementación de pagos digitales en todo tipo de negocios a nivel mundial. Siempre ponemos a disposición nuestros sistemas y tecnología, pero también nuestros expertos en el tema que puedan acompañar y asegurar la mejor implementación en ese sentido. Nosotros estamos muy enfocados en ayudar en inversión, en comunicación y educación. No es solamente que la persona tenga la tarjeta, también es que conozca la forma correcta de utilizarla y que se sienta tranquila usándolo de una forma responsable. La educación es clave. Incluso, tenemos una plataforma en YouTube que se llama Cuentas Claras, una serie de videos de Mastercard que desarrolla información financiera. Esta es una de las cosas que estamos haciendo para educar, para que utilicen todas las herramientas financieras de una forma sana y responsable.