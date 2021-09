Patrocinio de bebidas etílicas se ve lejos todavía

Redacción – Patrocinio de bebidas alcohólicas frenado en la Asamblea Legislativa: Unafut pide quitar ley absurda que impide que el deporte a nivel nacional sea financiado por este tipo de productos, que no tiene el aval para aportar en pro del crecimiento.

Pasan las semanas y los meses,todavía no se tiene luz verde para que marcas como Imperial, Pilsen, Cacique y entre otras más entren a patrocinar a los clubes del fútbol tico.

En noviembre del 2020 se dio un gran avance en este campo, cuando en primer debate se aprobó la ley 21.663, la cuál consiguió el apoyo de 29 diputados. El mismo se realizó en el congreso y únicamente obtuvo 9 votos en contra.

Pero ese anhelo de ver las empresas de licor patrocinando con sus sus bebidas en los uniformes de los jugadores, vallas publicitarias y en las canchas, se quedó estancado en la asamblea, luego que un diputado enviara a consultar el tema a la Sala Constitucional.

Esa situación ha frenado todo por completo y en medio de un año electoral, en Unafut saben muy bien que la aprobación podría tardar aún más. Otra de las situaciones que detuvo todo fue una Coalición de Salud que rechazó publicidad de bebidas alcohólicas.

Costa Rica Saludable afirma que existen estudios científicos que demuestran que, exponer a menores de edad a publicidad de productos con contenido alcohólico, influye en el consumo temprano del alcohol y en las conductas problemáticas a futuro.

Dicho argumento de la coalición fue criticado en su momento, ya que actualmente Unafut señala que la actual norma es ineficaz y absurda. Incluso, señalan que el patrocinio del licor podría ser utilizado para potenciar a las ligas menores y así quitar la mala imagen.

Julián Solano, presidente de la Unafut, habló con AMPrensa.com y contó su disgusto por las normas restrictivas que impiden que las bebidas alcohólicas patrocinen el deporte.

«El tema del patrocinio de la bebidas alcohólicas está estacionado en la Asamblea Legislativa, después de habíamos obtenido en un primer debate la aprobación el año pasado y que un diputado lo mandó a consultar a la Sala Constitucional no tenemos ningún avance, uno quisiera tener una esperanza de que esto vaya a pasar en esta legislatura y sería el mensaje que uno le pide a los señores diputados.

Pero para nadie es un secreto, que ya empezamos un período electoral pero ojalá esto no influya pero sabemos que muchas veces que el período electoral influye en este tipo de proyectos. Decir lo mismo que he dicho, la norma actual es absurda e ineficaz y es una norma que no la tiene ningún país desarrollado e impide que hay inversión de patrocinios de bebidas alcohólicas en el fútbol.

El patrocinio del licor podría dirigirse a las ligas menores, ¿Por qué no? y mucho menos en los menores. Ojalá se haga posible este patrocinio y algunos dicen que se haga un impuesto, a través de la Unafut necesitamos el ingreso y si es a través de un impuesto en la venta de cervezas pues bienvenido sea, sin embargo hay todo un sector que por naturaleza no acepta los impuestos y lo entendemos perfectamente.

Necesitamos urgentemente que todas las normas restrictivas en materia de patrocinio sean eliminadas, incluyendo la publicidad de licores», afirmó Julián Solano en una conversación con AMPrensa.com.

En el pasado directivos como Juan Carlos Rojas de Saprissa, Fernando Ocampo de La Liga y Jafet Soto del Herediano han dejado saber su posición sobre el tema y todos coinciden que se debe aprobar para así tener mayores ingresos en sus arcas.