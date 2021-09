Redacción– Las autoridades de Salud de Costa Rica pide a la población no bajar la guardia ante el aumento de contagios covid-19. También, piden completar el esquema de vacunación con la segunda dosis a las personas que ya cuentan con la inicial.

El ministro de Salud en ejercicio, Pedro González, señaló que no concibe que las personas no completen el esquema de vacunación cuando el país cuenta con las dosis para aplicarlas. Situación contraria a los de otros países donde no cuentan con un contrato con las casas comerciales porque ya están comprometidas con las dosis del 2021.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vacunará a los usuarios entre 30 y 57 años que, originalmente, tenían su segunda dosis agendada para la semana del 4 al 10 de octubre.

Esto obedece a la necesidad de lograr completar los esquemas de vacunación en la mayor cantidad posible de ciudadanos, por lo que se adelantó la aplicación de la segunda vacuna a las ocho semanas.

La vocera de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, Diana Paniagua, indicó que las personas mayores de 30 años deben consultar en el calendario cuál día de la semana se colocaron la primera dosis y asistir al mismo centro médico el mismo día de la semana.

Es decir, si su primera dosis se le aplicó un martes, debe asistir un martes a colocarse su segunda vacuna y en el establecimiento de salud donde fue la primera vez.

Setiembre es la segunda semana con mayor contagio

Solo en la semana que abarcó del 29 de agosto al 4 de setiembre se registró 16.601 casos de COVID-19, con un promedio de 2.371 diarios, ubicándose como la segunda con mayor acumulación de casos desde mayo, cuando la semana epidemiológica 19 sumó 18.021 casos.

Lamentablemente, de esa población 136 perdieron la vida, mientras que, del 22 al 28 de agosto, se contabilizaron 127 muertes, esto representa un aumento del 7% en la mortalidad de una semana a otra, con promedio diario de 19 personas.

También el promedio de casos hospitalizados fue de 1180, mientras que el promedio para semana 34 era de 1086 casos ingresados, evidenciando un aumento del 8.6% de las hospitalizaciones totales.

Específicamente hoy lunes 6 de setiembre se registraron casos 1.435, 24 fallecimientos y se mantienen 1.283 personas hospitalizadas, 19 en centros privados y 1.264 en el sistema público, del total de hospitalizados están 480 en UCI y 803 en salón.