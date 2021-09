Libro cuenta con 32 fundamentos defensivos y 28 ofensivos

Redacción – El respetado y querido entrenador colombiano, Jorge Luis Pinto Afanador, revela que se emociona cada vez que un tico le agradece gran papel de La Sele en el Mundial de Brasil 2014, donde el país hizo historia.

Muchos costarricenses le guardan un enorme cariño al timonel cafetero, que fue el gestor de la hazaña de Costa Rica en suelo brasileño, donde La Sele rompió todas las barreras al llegar hasta los cuartos de final de dicha Copa del Mundo.

Pinto llegó al país para presentar su libro denominado «Táctica y estrategia de los Mundiales«, que tiene como propósito ayudar a otros técnicos para que tengan muy claro cómo ordenar una defensa y cómo jugar al ataque con gran eficacia.

Además, pretende que el aficionado también vea el fútbol de una manera distinta. En el mismo con gran parte de su contenido lo hecho por La Sele en Brasil. Dicho libro muestra todos los elementos tácticos y los conceptos colectivos.

Los fiebres que adquieran este documento podrán ver fotos inéditas captadas por él mismo timonel en ocho mundiales con sus respectivos análisis, aunque eso sí, las imágenes de Brasil 2014 las tomó su hijo, quién lo impulsó a escribir este libro.

Ante ello, el colombiano señala que cuando se encuentra a un costarricense en alguna parte del mundo y le dan las gracias, él siempre contesta que gracias a ellos por haberle dado el chance de comandado al representativo patrio.

«Como siempre lo he dicho y me encuentro un tico en la calle en el mundo y me dice: «Gracias profe», yo le contesto que esos es de ustedes que me dieron la oportunidad de dirigir este equipo y esta selección, felizmente pudimos cumplir con los sueños de cada uno de ustedes y en mi libro está incluido mucho de la historia de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, un gran porcentaje del libro que está todo lo que hicimos en el Mundial», afirmó Jorge Luis Pinto Afanador.

Jorge Luis Pinto Estuvo acompañado por su gran amigo José Cabezas, quien es directivo de Alajuelense y es una de las personas de confianza del colombiano de 72 años.

Previo al inicio de la la actividad realizada en Avenida Escazú, el cafetero se encontró con el expresidente de la Fedefútbol, Eduardo Li, a quién le dio un enorme abrazo, lo cuál generó una emotiva escena.

También pudo conversar con exjugadores y viejos amigos como Luis Marín, Álvaro Mesén, Carlos Castro, Rolando Fonseca, Paté Centeno y Harold Wallace. Entre los directivos presentes estuvieron Jorge Hidalgo, Raúl Pinto y personeros de La Liga.