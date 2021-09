Redacción. A partir de las 6:00 p.m. las provincias de Cartago, Limón y Puntarenas realizarán su segunda asamblea, para terminar de elegir a sus representantes candidatos a diputados.

En la provincia de Limón se llevará a cabo en el Centro Turístico Pacuare de Siquirres, en Cartago, en el Salón de Eventos el Sitio y la de Puntarenas en el Teatro Copasa.

Las estructuras que se eligen serían:

19 diputados de San José.

11 diputados de Alajuela.

7 diputados de Cartago.

6 diputados de Heredia.

5 diputados de Puntarenas.

5 diputados de Limón.

4 diputados de Guanacaste.

Hasta el momento los resultados de las asambleas ha sido el siguiente:

Heredia:

Candidatos a diputados:

Primer lugar: Horacio Alvarado

Segundo lugar: Gabriela Vargas

Tercer lugar:Hilbert Acuña

Cuarto lugar:Fabiana Acuña (Juventud)

Quinto lugar: Julio Benavidez

Sexto lugar: Nuria Campos.

Alajuela:

Candidatos a diputados:

Primer lugar: Daniela Rojas

Segundo lugar: Leslie Bojorgues.

Tercer lugar: Ma Gabriela Jiménez de San Ramón

El resto de los puestos serán elegidos en la Asamblea Nacional.

Limón:

Se eligieron los representantes del Comité Ejecutivo, Delegados Nacionales,

Delegados de Cantones no representados, ratificaron, y de ahí rompieron

quórum. La asamblea para elegir sus candidatos a diputados será este lunes

13 a las 6:00 p.m. siempre y cuando se cumpla con el quórum. De no contar

con la cantidad de personas los lugares serán elegidos en la Asamblea

Nacional.

Cartago:

Candidatos a diputados:

Primer lugar: Alejandro Pacheco

Segundo lugar: Magaly Camacho

De no contar con quórum para realizar la asamblea de hoy, serán elegidos

los demás puestos en la Asamblea Nacional.

Puntarenas:

Candidatos a diputados:

Primer lugar: Carlos Andrés

De no contar con quórum para realizar la asamblea de hoy, serán elegidos

los demás puestos en la Asamblea Nacional.

San José:

Candidatos a diputados:

Primer lugar: Carlos Felipe García Molina

Segundo lugar: Vanessa de Paúl Castro Mora

Tercer lugar: Juan Carlos Hidalgo

Cuarto lugar: Ma Gabriela Bolaños Gamboa

El resto de los puestos serán elegidos en la Asamblea Nacional.

Guanacaste:

Candidatos a diputados:

Primer lugar: Melina Ajoy

Segundo lugar: Carlos Bismark Villegas Hernández

El resto de los puestos serán elegidos en la Asamblea Nacional.