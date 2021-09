Redacción- Paramount+ será la plataforma de streaming en la que estrenará el revival de los ‘Rugrats’ .

Producida por Nickelodeon Animation Studio, por Paramount+ llega la reinvención del exitoso clásico de los 90.

«Agárrate a tus pañales, @Rugrats tendrá una segunda temporada en @ParamountPlus», manifestaron en el Instagram de Nickelodeon.

Tommy, Carlitos, Angélica, Suzie, Phil y Lil vuelven a explorar el mundo en nuevas aventuras desde su increíble punto de vista imaginario.

Luego de nueve temporadas en el transcurso de casi 17 años, los Rugrats, la serie que ganó cuatro Daytime Emmy Awards, seis Kid’s Choice Awards y su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood vuelve con un reboot al servicio de streaming premium, Paramount+.

Vuelven a sus pequeñas aventuras en esta reinvención del clásico que se lanzó en agosto de 1991 e instantáneamente se convirtió en un fenómeno innovador que tuvo su lugar en la historia de la cultura pop a través de sus personajes icónicos, narración de historias y estilo visual único.

«Los bebés han vuelto por más! #Rugrats se ha renovado oficialmente para una segunda temporada en #ParamountPlus 👶 Y echa un vistazo a los ocho nuevos episodios de la primera temporada que se estrenan el 7 de octubre», dijo Paramountplus.

Rugrats (también conocida como Aventuras en pañales) es una serie de televisión infantil de animación estadounidense creada por Arlene Klasky, Gábor Csupó, y Paul Germain para Nickelodeon.

#ParamountPlus is bringing back your favorite babies: The Rugrats. The new series features the original voice cast with an updated animation style. pic.twitter.com/2vmzPUhmXc

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021