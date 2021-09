Rodríguez es una de las referentes de La Sele

Redacción – La delantera costarricense, Raquel «Rocky» Rodríguez, pide a la Fedefútbol mejora de condiciones para poder potenciar a La Sele femenina.

Rodríguez de 27 años es consciente de la situación de la Tricolor, que sucumbió por 1-2 ante Panamá en duelo amistoso y así sufrir la primera caída en la historia ante una selección centroamericana en suelo nacional.

Ese resultado ha generado el enojo de muchos fanáticos ticos, que piden la salida de Amelia Valverde, que registra un pobre 45% de rendimiento al mando de las ticas.

A pesar de la complicada situación que se vive, la atacante ficha del Portland Thorns de la NWSL de Estados Unidos señala que las seleccionadas siempre se entregarán al máximo y por eso anhelan con clasificar a la Copa del Mundo femenina 2023.

Lea también: Amelia Valverde no renunciará y cree que Sele femenina ha crecido bajo su gestión

Costa Rica no va un mundial mayor de mujeres desde Canadá 2015, que ha sido hasta la fecha única justa universal de las costarricenses, que no lograron clasificar a Francia 2019, por lo que sueñan con volver a representar al país en el evento de la FIFA.

Con el fin de cumplir ese objetivo de clasificar, Raquel Rodríguez alza la voz y pide mejora de condiciones a la Fedefútbol, ya que las ganas y trabajo siempre estarán.

«Nosotras siempre vamos a querer clasificar a un mundial, por nuestro país y por nosotras, por el grupo y sino lo hemos logrado en años pasados, eso dice que la competencia pues existe también, entonces siempre lo voy a decir, el grupo de nosotras somos muy entregadas y siempre que vengo a la selección admiro a mis compañeras por todo lo que hacen para poder representar a nuestro país de la forma en que lo hacemos.

Entonces siempre va ser un objetivo de nosotras clasificar, es un sueño que siempre tenemos pero no siempre se da, entonces nosotras hacemos lo que podemos y obviamente siempre queremos mejora de condiciones, porque las ganas y el trabajo todos los equipos lo tienen, sino se ha clasificado eso dice mucho del área donde estamos.

Todas entrenamos lo más profesional que podemos, pero cuándo jugamos con otras selecciones que tienen mejores condiciones, eso se nota en la competencia. Entonces no se puede disimular, pero eso no significa que damos alma, vida y corazón, no nos gusta poner excusas y asumimos la responsabilidad de todo», afirmó Raquel Rodríguez Cedeño.

Aunque el fútbol femenino tico ha crecido de gran forma en los últimos años, las jugadoras también carecen de algunas garantías, que las ayuden a potenciarse de cara a la eliminatoria hacia el mundial que iniciará en noviembre.