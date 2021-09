Redacción- Juan Carlos Rojas salió a calmar las aguas en su cuenta de Twitter ante la incertidumbre que rodea a los aficionados del Saprissa sobre el proyecto del CAR morado.

Estructura que llevará el nombre de Centro de Entrenamiento Saprissa (CES) y que se cree estará ubicado en el sector de Curridabat.

Precisamente en el área de Guayabos, muy cerca del colegio SEK, donde se encuentra un gran terreno en el que estarían ubicadas las canchas de entrenamiento del Monstruo.

Aunque ese ambicioso proyecto ha sido mencionado por Rojas en distintas ocasiones, pero sin llegar a realizar una presentación oficial.

Lo que ha causado cierta inquietud en los seguidores de la institución tibaseña, que esperan más claridad con respecto al tema.

Como lo manifestó un usuario de Twitter hacia la cabeza de Horizonte Morado, quien le respondió aduciendo que los planes aún están en firme.

No obstante, expresó que la llegada de la época lluviosa ha causado atrasos en la hoja de ruta original.

Puesto que considera que la compactación de la tierra donde estarán ubicadas las canchas no se puede hacer de la manera optima con el exceso de agua en el suelo.

Actualmente Saprissa no atraviesa su mejor momento en el Apertura 2021, puesto que en los últimos cuatros encuentros no ha podido ganar.

Lo que se empeora a la hora de revisar los números, puesto que de las últimas 12 unidades disputadas solo han conseguido dos.

El proyecto va, como lo he dicho. No ha cambiado nada. Se atrasó como se lo dije en una entrevista a Tigo hace 1-2 meses (en la presentación del manual de protección a la niñez), se nos vinieron las lluvias fuertes y compactar un terreno para cancha con lluvias no es lo ideal

— Juan Carlos Rojas (@presimorado) September 19, 2021