El histórico goleador de La Sele considera que la entrega y sacrificio no son negociables

Redacción- Rolando Fonseca sigue criticando con todo a algunos jugadores de la Tricolor por lo mostrado en las primeras dos fechas de la eliminatoria mundialista.

Mismas en la que el rendimiento del cuadro patrio ha quedado mucho a deber y no se ha podido celebrar una victoria hasta el momento.

Aspecto por el que el histórico goleador de La Sele cree que hay falta de actitud en algunos de los convocados por Luis Fernando Suárez.

Inclusive se atrevió a decir que durante su época como futbolista no era una «eminencia», pero que sí tenía el carácter para vestir la camiseta del representativo patrio.

También el llamado «amigo del gol» recordó que nunca tuvo la oportunidad de jugar en el fútbol europeo, pero que que su entrega y disciplina le permitieron quedar en la historia de La Sele.

«Yo no fui una eminencia futbolística, pero nunca fui un pendejo, así de simple. Yo no llegué a Europa pero carácter, que yo, Rolando Fonseca, por eso puedo venir a hablar de frente, así de frente, porque usted no puede discutir ni mi carácter, ni mi entrega, ni mi lucha y algo más, el respeto y mi integridad».

«Así que vean, yo no fui una eminencia, no jugué en Europa, pero que a mí me tengan que llamar y decirme que no me esforcé, que no di mi mejor esfuerzo, eso vale más que cualquier otra cosa», expresó Fonseca en el programa Teletica Deportes Radio.

Futbolistas como Ariel Lassiter y Randall Leal siguen formando parte de la Tricolor habitualmente pese a que su rendimiento es muy criticado.

Debido a que son legionarios en el fútbol de la MLS, pero no han logrado dar la talla al momento de vestir la casaca nacional.