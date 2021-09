Fonseca es uno de los grandes críticos de La Sele

Redacción – Para el goleador histórico de La Sele, Rolando Fonseca, deja claro que Costa Rica es el país de la justificación cuando las cosas no marchan por el camino indicado, por lo que se deben empezar hacer cosas diferentes.

Fonseca ha sido uno de los mayores críticos a los jugadores de La Sele, a los cuáles ha considerado que la camiseta de la Tricolor les queda grande, por lo que han demostrado no tener el compromiso y calidad suficiente para defender al país.

Pero no solo ello, ya que el recordado delantero también se ha metido con los tatuajes y peinados de los jugadores, lo cuál no ha gustado para nada a lo interno de la Tricolor.

Esas situaciones y verdades dichas por Fonseca cuentan con el respaldo de muchos ticos, que comparten el sentimiento del ídolo patrio, que asegura que en la selección se deben empezar hacer cosas diferentes para poder salir del mal momento.

Costa Rica inició la octagonal con un empate de 0-0 ante Panamá y una derrota por 0-1 ante México, lo cuál obliga al cuadro tricolor a buscar la victoria sí o sí ante Jamaica.

Es por ello, que Fonseca deja claro que acá por todo se busca una justificación, por lo que espera que los jugadores dejen todo eso atrás. Incluso, el goleador histórico de La Sele señala que a él nadie lo condiciona, por lo que siempre habla con la verdad.

Rolando Fonseca fue más allá y asegura que no está en busca de un puesto en la Fedefútbol, por lo que señala que nunca dice algo de forma condicionada.

«Tenemos que hacer cosas diferentes, ya son cinco mundiales a los que hemos ido y siempre buscamos la mínima justificación, somos el país de la justificación cuando las cosas no marchan, siempre buscamos una justificación. Yo lo he dicho que me mandaran a callar en la cancha, pero gracias a mí nadie me condiciona para decir lo que pienso.

El día que me condicionen yo renuncio, nunca me han condicionado a decir la verdad, pero el día que lo hagan yo renuncio. Cuando lo dicen por ESPN o Fox Sports, porque afuera si respetan, pero lo dice un tico y todos contra él, a mí que se me vengan, yo digo la verdad y a mí nadie me condiciona, yo no estoy diciendo todo esto porque quiero un puesto en la Selección Nacional, gracias a Dios esa es la diferencia que tengo.

Yo no digo cosas condicionadas para que me llamen mañana a la Federación, Rolando Fonseca no y no lo pienso hacer, prefiero decir la verdad y si me tengo que retractar lo hago», afirmó Fonseca en Teletica Radio.

Jugadores como Ariel Lassiter, Randall Leal y Jimmy Marín han sido muy criticados pro Fonseca, que espera una Tricolor diferente ante Jamaica este 8 de septiembre.