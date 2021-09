Sele no ha mostrado un buen fútbol

Redacción- La Selección Nacional de Costa Rica sigue dejando muchas dudas cada vez que juega, donde se ha convertido en blanco de críticas por parte de la afición costarricense.

Pues en los primeros tres juegos de la eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022, La Sele no pudo lograr una victoria, empatando en casa de Panamá y perdiendo contra México, además del mas reciente juego ante Jamaica donde dejaron ir los tres puntos.

La situación no pasa desapercibida en el plantel de la Tricolor, pues Bryan Ruiz quien además es el capitán está consciente de lo mucho que han quedado debiendo en sus juegos y lo que tendrán que mejorar para revertir una historia poco alentadora.

«Estamos claros que nos ha faltado en estos partidos, sabemos que el primero contra Panamá era un partido difícil y al final sacamos un punto importante. Pero estos dos últimos dos partidos en casa está claro que quedamos debiendo muchísimos principalmente hoy.

Nosotros no podemos hacer nada con esto, las disculpas a la afición por los resultados, no por el esfuerzo el equipo se ha esforzado pero los resultados no se han dado y tenemos que levantar cabeza y pensar en los partidos de octubre.

No lo vamos a poner de excusa pero nos hace falta un poquito más a todos, estamos claros que el no tener afición y los otros equipos si la tienen en los estadios. Ojala que nos puedan ayudar con el protocolo para que nos den este empujón que nos hace falta.

Este empate de 1-1 deja a Costa Rica con solo 2 puntos en el sexto lugar de la octagonal de la Concacaf. Solamente supera a El Salvador y Jamaica.

Lo cual hace sentir a los ticos que el mundial a Qatar 2022 no será más que un sueño que o se podrá realizar por el pésimo rendimiento de los jugadores costarricenses al mando de Luis Fernando Suárez.