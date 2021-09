Ciudadanos rechazan reelección de su presidente y las bitcoins

Colectivos sociales temen la falta de oportunidades, la inseguridad y la violencia en El Salvador

Redacción – La población de El Salvador conmemoró el Día de la Independencia de una forma distinta. Levantaron su voz y se sumaron a las calles para protestar en contra del presidente Nayib Bukele y sus políticas.

Los ciudadanos buscan que este 15 de setiembre sea el escenario de la manifestación más grande contra las políticas de Bukele.

Son organizaciones feministas, jóvenes y otros colectivos los que convocaron a este movimiento para honrar sus 200 años de independencia.

Además, aseguran que marcharán en defensa de la democracia y en contra de la dictadura que el mandatario ha tratado de imponer en ese país, según indican a través de redes sociales.

Intenciones de Bukele como la reelección presidencial o la entrada en vigor del bitcoin como criptomoneda de circulación legal, son algunas de las razones del rechazo colectivo.

«Son las mujeres y los jóvenes los que sienten más rápidamente la opresión… Los jóvenes no encuentran oportunidades, no hay futuro para ellos. No hay esperanza. No hay nada. La primera opción quizá sea la frustración, pero luego viene la lucha, y las mujeres son las que más sufren la violencia de género, el machismo, la misógina, que se multiplica por mil en regímenes opresivos», declaró un vocero del movimiento Bloque Popular Juvenil, Juan de la Cruz, según Infobae.

El 4 de setiembre, la Sala Constitucional instalada por Bukele, aprobó su reelección presidencial inmediata. Ahora, él busca volver a quedar en el poder para el 2024 tras un fallo judicial para consolidar su proyecto político, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua en 2011.

Para el 7 del mismo mes, entró en vigor los bitcoins como forma de pago en medio de una caída por debajo de los USD $43 mil y de confusiones de los ciudadanos.

Por su parte, el presidente no se ha pronunciado con respecto a las manifestaciones. Únicamente, mediante una publicación en Twitter, indicó que los primeros 200 años de El Salvador «no fueron los mejores, pero los 200 que vienen sí pueden serlo, todo dependerá de nosotros».