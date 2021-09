Es el primer equipo nacional que toma la iniciativa

Redacción- ¡Saprissa da el ejemplo! Morados convierten «La Cueva» en centro de vacunación contra el Covid-19.

Este miércoles, el Deportivo Saprissa en conjunto con la CCSS hicieron el importante anuncio en una conferencia de prensa de que el estadio de los morados será centro de vacunación contra el Covid-19.

En dicha conferencia estuvieron presentes el Dr. Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, Dr. Taciano Lemos, director del hospital Calderón Guardia.

Además de la Dra. Ana Guiselle Galeano, encargada de vacunación del hospital Calderón Guardia y el Dr. Esteban Campos, gerente de servicios médicos del Deportivo Saprissa.

Con la iniciativa las instituciones esperan que la población se acerque a la denominada Vacuna-acción en busca de lograr la inmunidad de rebaño en el país.

El presidente morado hace llamado a todos los seguidores del balompié nacional a vacunarse, pues hace hincapié que mientras las campañas de vacunación estén vacías los estadios también lo estarán.

Pues para poder volver a abrir los reductos es necesario elevar los números de personas con vacuna contra el virus respiratorio y así volver a vibrar en las gradas de los estadios.

El reducto morado tendrá esta iniciativa desde este viernes por un periodo de ocho días, donde personeros del Hospital Calderón Guardia estarán aplicando dosis de AstraZeneca.

Cabe resaltar que se aplicarán únicamente la primera dosis por lo que se espera que los aficionados y los no tan seguidores del fútbol nacional se acerquen al reducto en busca de formar parte de la campaña de Vacuna-acción.

Requisitos para formar parte de la iniciativa es tener entre 18 y 57 años, además de poseer su documentación de identificación al día tanto nacionales como extranjeros y pueden hacerse presentes aunque no cuenten con seguro al día.

Horario vacunACCIÓN Saprissa-CCSS

• Viernes 1º de octubre de 8 am a 2 pm.

• Sábado 2 de octubre de 8 am a 3 pm.

• Domingo 3 de octubre no se habilitará el vacunatorio.

• Lunes 4 al jueves 7 de octubre de 8 am a 3 pm.

• Viernes 8 de octubre de 8 am a 2 pm.

• Sábado 9 de octubre de 8 am a 3 pm.

Ingreso: entrada oeste del estadio, zona donde está el lote.

Requisitos: tener entre 18 y 57 años y presentar cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia vigente. Extranjeros: documento de identificación vigente, más documento que certifique que es residente del país.