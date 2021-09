Brumosos cayeron derrotados 1-2 ante Santos

Redacción- Los esfuerzos de los pupilos de Geiner Segura no han sido suficientes para mostrar una mejor cara del Cartaginés en el campeonato, donde ocupan la séptima casilla de la tabla.

El cuadro dirigido por Geiner Segura, cosechó una nueva derrota en el torneo que lo hacen ser de los equipos con mayor inestabilidad en el campeonato.

Pues en diez jornadas disputadas los brumosos han logrado sumar cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, números con los cuales la afición no está satisfecha y pide que se tomen acciones en busca de mejorar en el torneo.

Lo cual no pasa desapercibido en el banquillo blanquiazul, pues el técnico de los brumosos tiene claro la difícil situación que atraviesa el equipo, donde la irregularidad ha sido lo más característico del equipo.

«Lo que más nos ocupa es acabar con esa irregularidad, creo que sin menospreciar el trabajo de nadie y me fijo en mi equipo como tal hay momentos muy buenos pero es muy repetitivo nos ha costado mucho dar ese paso en el cual podamos ganar.

Le decía a los muchachos que aquí es algo raro, cuando llega el momento pasan cosas que uno no entiende, porque si el equipo está trabajando bien, está llegando y no tenés ese momento clave del juego para matar, se va poniendo más difícil.

Lo que me preocupa es eso, que el equipo hace muchas cosas buenas y no hemos tenido el resultado deseado o lo que queremos por lo que hacemos nosotros dentro del juego como tal, eso es lo que más me ocupa ahorita».

De esta manera, el timonel espera que en cuadro brumoso enderece su camino en las próximas fechas y meterse en la lucha por un puesto en zona de clasificación para devolverle la alegría a un Cartaginés que no encuentra su rumbo.