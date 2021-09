San Carlos es penúltimo en el campeonato

Redacción – El entrenador de San Carlos, Douglas Sequeira, saca pecho con el estilo de juego que ha llegado a inculcar al conjunto norteño, el cuál juega bien al fútbol y es ofensivo con una formación de 4-3-3.

Sequeira está contento con la gran mejoría que han tenido los Toros del Norte, que dejaron ir los tres puntos ante Alajuelense, que rescató un empate en el Morera Soto.

En el duelo ante los manudos, los sancarleños fueron ampliamente superiores, pero eso no bastó para llevarse la victoria, es por ello que el estratega de 43 años espera que la idea siga potenciándose en el certamen.

Actualmente, San Carlos registra 10 puntos en 12 jornadas, lo cuál tiene preocupado al «Esqueleto», que a pesar de ello señala que su estilo no se va negociar y lo va seguir ejecutando en el cuadro de Ciudad Quesada.

Incluso, el timonel norteño señala que su equipo juega tal y como lo hace los clubes que disputan la UEFA Champions League, lo cuál hace que se sienta orgulloso.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y sacó pecho con el estilo de juego que ha llegado a ejecutar a San Carlos en el presente Apertura 2021.

«San Carlos tiene mucho potencial, la idea está clara y estoy fuerte en el mensaje de que esto va salir y esto va funcionar. Hay que seguir trabajando para posicionar a San Carlos donde se merece, que es un equipo respetado y debe estar en puestos de arriba.

Yo trabajo y es responsabilidad del grupo en la cancha, yo no tengo voz, yo trabajo. No soy un entrenador de hablar y no hacer, yo hago y trabajo en la cancha. Mi equipo sabe a lo que juega, si analizan San Carlos juega bien al fútbol y es ofensivo, presiona y San Carlos juega 4-3-3.

Lo trabajamos y estamos conscientes de la responsabilidad como grupo, está idea no va cambiar y San Carlos tiene todo para pelear, jugar buen fútbol y está el trabajo, el grupo lo hace bien y cree en esta idea, el 4-3-3 no se va negociar, así se va seguir trabajando», afirmó Douglas Sequeira.

En su gestión como timonel sancarleño, Douglas solo registra un triunfo en la fecha 10 ante Saprissa, por lo que espera volver a sonreír en la fecha 13 cuando reciban a Guadalupe FC el próximo 25 de septiembre a las 5:00 pm.