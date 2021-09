Timonel se enorgullece por el rendimiento de sus jugadores ante los rojinegros

Redacción- Douglas Sequeira se inspira en el fútbol que ve en la Champions League para implementarlo en la escuadra de San Carlos.

El timonel norteño consiguió un valioso punto la noche de este viernes visitando al conjunto de La Liga.

Aunque fueron los norteños quienes estuvieron más cerca de salir con los tres puntos del estadio Morera Soto.

Debido a que en do ocasiones durante el partido su equipo tuvo la victoria en el marcador, pero no lograron sostenerla y terminaron dividiendo honores por marcador de 2-2.

Resultado que no deja del todo satisfecho al ex-seleccionador Sub-20, quien esperaba darle un golpe al León y sumar los tres puntos.

«Mi idea es 4-3-3, posesión de balón y cuando no la tengo defenderme, así lo digo, si ven partidos de la Champions así se juega al fútbol, un equipo tiene la bola y el otro se defiende, cuando uno la tiene hay que saber qué hacer y San Carlos durante los primeros 20 minutos yo le quité la bola a Alajuela, se la quité bien, me querían presionar y salimos jugando, pero Alajuela tiene buenos jugadores entonces no me puedo quedar abierto, me tengo que tirar atrás para protegerme, así es el fútbol».

«Aquí cuando uno juega 10 minutos atrás dicen que es defensivo, pero no analizan los 22 minutos en los que tuvimos la posesión, yo aspiro a que San Carlos juegue internacionalmente como se juega, el fútbol es como básquet, tengo la bola sé qué hacer, no tengo la bola me defiendo y San Carlos es un equipo que juega bien, cree en la idea y estamos cerca, esto va a salir, el grupo cree en esto, yo creo en esto, no se va a negociar ese 4-3-3 y al final ahora regresar y pensar en Guadalupe», comentó el timonel de los norteños.