Redacción- ¡Sporting es líder! Los dirigidos por José Giacone le dan un gran debut a Kevin Chamorro al llenarlo de goles y dejarse los tres puntos tras ganar 4-0 ante el Saprissa.

El enfrentamiento entre el Sporting y el Deportivo Saprissa, reunía a los dos equipos que luchan por el liderato de la tabla, siendo los más goleadores del campeonato.

El juego tuvo un gran recibiendo por parte de aficionados a las afueras del estadio Ernesto Rohrmoser con juego de pólvora, serpentinas y bombas de humo que le dieron un toque especial.

Desde el primer momento el cuadro del Sporting mostró una gran cara en el compromiso, que quería amargarle el debut a Kevin Chamorro en la portería morada.

Sin embargo, la presión ejercida en los primeros minutos no era ni la mitad de los momentos de terror que vivió el guardameta frente a los capitalinos.

Pues en el primer tiempo encajó tres goles en su cabaña, siendo Luis Flores a los 24 minutos el que abrió el marcador tras un cerrar de gran manera un centro que parecía no llevar peligro.

¡Ay Jaylon! #Saprissa no encuentra por donde y #Sporting no lo deja ni respirar pic.twitter.com/DQ9QW7WcuY

Posteriormente, Bryan Vega se convirtió en pesadilla de los morados al lograr marcar un doblete a los minutos 26 y 33, con dos buenos disparos en los que Chamorro no reaccionó.

Saprissa intentó reaccionar en el partido y buscó mediante Mariano Torres descontar en el tablero, pero el esfuerzo no fue suficiente terminando la primera mitad con el 3-0 a favor de los locales.

Para la etapa complementaria, el Sporting no le dió tiempo ni de acomodarse a los morados y al 46 marcó el 4-0 por intermedio de Dennis Castillo, lo cual apagaba las esperanzas de los visitantes por sumar en el juego.

Saprissa no bajó los brazos y siguió intentando ir al frente en busca de ala anotación, pero los atacantes morados no estuvieron finos a la hora de definir frente a la portería.

Los dirigidos por Mauricio Wright controlaron la mayor parte de la segunda mitad, sin embargo, no fue suficiente para buscar una remontada histórica ante los pupilos de José Giacone.

De esta manera y de forma histórica Sporting golea y se deja los tres puntos ante los morados quienes mostraron una cara desconocida en el compromiso.

#Sporting aplicandole el 'U Can't See Me' a #Saprissa pic.twitter.com/BnEmRuoOzR

— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 8, 2021