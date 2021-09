Ticos empataron 0-0 en el compromiso

Redacción- La Sele no presentó su mejor cara en el debut ante Panamá rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, sin embargo, el desempeño fue suficiente para empatar 0-0 y sumar un punto en casa ajena.

Lo cual el técnico del cuadro costarricense hizo ver la gran importancia que es sumar en una visita tan complicada como la realizada a territorio canalero, por lo que el empate no se puede ver con malos ojos.

Por lo que pide a los costarricenses apoyar a los futbolista, pues el resultado tiene gran valor para lo que será hacer realidad el sueño de sumar el secto mundial para Costa Rica.

«Los ví bien, un punto de visita ante un rival que hizo las cosas correctamente, es un punto muy valioso para nosotros espero ver como se dan las situaciones cuando los otros equipos visiten.

No se puede hacer otra cosa distinta, aunque el sumar y pensar que un punto es bastante bueno, despues habran situaciones de las cuales es mucho mejor arreglarlas dentro de lo que se de en el juego.

Sumando puntos y no perdiendo, no fue estrategia solo que nosotros no tuvimos elaboración, no pudimos tener la pelota en la media cancha de forma correcta, en media cancha no tuvieron buenos movimientos».

De esta manera, el cuadro patrio rescató un punto en su primer juego en el camino a la copa del mundo, donde esperan hacer historia y lograr sus tercer mundial consecutivo.

El próximo juego de los ticos será este domingo a las 5:00 pm en el Estadio Nacional, donde recibirá la visita del combinado patrio de México, partido que es sumamente esperado por la rivalidad histórica entre ambos equipos.