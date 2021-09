«Los hombres lloran, pero las mujeres también tienen huevos» es el tema del primer episodio recientemente publicado

Tico es el fundador del podcast que tocará temas «sin pelos en la lengua»

Redacción – Emprender es una palabra con la que Edmond Robinson Herrmann, de 30 años, siempre ha estado familiarizado, así como la generación de impacto positivo en la sociedad. Por eso, nació Lxs del Centro, un nuevo video-podcast creado por el costarricense, quien se alió a otros centroamericanos para romper esos temas tabú que se deben hablar.

Se trata de un contenido semanal que está disponible en diversas plataformas como Spotify, YouTube y redes sociales, donde se abre un espacio para hablar de temas sin prejuicios ni estereotipos.

Robinson, de madre polaca y padre jamaiquino, nació en Costa Rica y culminó sus estudios en Relaciones Internacionales en Estados Unidos, lo que le permitió vivir muy de cerca la cultura de superación personal y emprendimiento.

Es un tico sin miedo a crecer fuera de las fronteras costarricenses que ahora vive en Guatemala, donde tiene su trabajo fijo que le brinda estabilidad como gerente de relaciones públicas de una empresa y donde inició este nuevo proyecto.

«Hemos nacido y crecido en una sociedad con patrones aprendidos, donde es muy fácil que te juzguen por todo, porque hay que seguir una línea. Entonces me pregunté: ‘¿por qué no nos salimos de ese patrón?’ y nació el video-podcast para analizar temas que, para la sociedad son tabú, pero en realidad no lo son», explicó Robinson a AMPrensa.com.

Asegura que es un espacio «sin pelos en la lengua», por lo que es únicamente para mayores de 18 años; sin embargo, respalda que el contenido es de calidad y respetuoso.

Fue una tarde de jueves cuando se reunió con sus amigos y les hizo la gran pregunta de hacer un video-podcast. Ahora, el equipo de Lxs del Centro está conformado por:

Edmond Robinson Herrmann: Fundador y host de Costa Rica

Fundador y host de Costa Rica Andrea Navas: Co-preentadora de Guatemala

Co-preentadora de Guatemala Fernando Polanco: Co-fundador y presentador de Guatemala

Co-fundador y presentador de Guatemala Brenda Maldonado: Co-presentadora de Honduras

Co-presentadora de Honduras Javier Rashon: Director creativo de Guatemala

Director creativo de Guatemala Alan Valle: Productor y director de Guatemala

El tico afirma que no buscan cambiar la forma de pensar de los demás, sino más bien ampliarla para que puedan ver diferentes temas desde diversas perspectivas.

«Los hombres lloran, pero las mujeres también tienen huevos» es el tema del primer episodio lanzado el pasado domingo 5 de setiembre, el cual ya está disponible en las principales plataformas.

¿Por qué tiene que ser «el hombre de la casa» y no «la mujer de la casa»? O ¿por qué los hombres no pueden llorar porque les dicen «maricones», pero la mujer sí puede porque es «más sensible»? Esas son preguntas que Lxs del Centro se hacen para erradicar esos perjuicios sociales a través de su espacio.

«Lo que quiero es que la gente, viendo este emprendimiento, se anime a perseguir sus sueños y a trabajar por ellos y hacer cosas productivas que llenen el alma, que no sean banales, porque no importa cuántos ceros tengan en la cuenta o cuál puesto tengás en una empresa, o si sos la más linda. Queremos que sea un espacio positivo», afirmó.

Los alcances de sus publicaciones han superado sus expectativas, por lo que esperan que este proyecto tenga grandes resultados que les ayuden con sus tres objetivos: nutrir a la sociedad, crecer personal y profesionalmente y desarrollar un negocio.

Cada capítulo contará con aproximadamente 30 minutos provechosos y en el marco del respecto para entretener y nutrir a las demás personas desde diferentes puntos de vista.

Para los próximos episodios, abordarán temas como «¿Y si la luna fuera de queso?», «Lo imperdonable», «Sexo tántrico: la nueva realidad», «Salud mental, inteligencia emocional» y muchos otros más.

Para conocer más de este proyecto, puede hacer click en aquí: Instagram / Facebook y también buscarlos en YouTube o Spotify como Lxs del Centro.