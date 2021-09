Este viernes habrá campaña de donación en Momentum Pinares

Redacción – El Banco Nacional de Sangre urge donantes luego de que, este jueves, no llegaran ni la mitad de donaciones mínimas, según el director Carlos Andrés Villegas.

«Para abastecer las necesidades de los hospitales y clínicas requerimos 120 donantes diarios y durante la mañana de este jueves se presentaron 50 personas, por lo que hacemos un llamado a la población para que colabore con las personas que requieren de este líquido vital», indicó Villegas.

Se necesitan todos los tipos de sangre, por lo que puede asistir cualquier persona que cumpla con los requisitos.

Villegas explicó que, con una donación se pueden salvar hasta cuatro vidas, pues cada bolsa se divide en: glóbulos rojos, plaquetas, crio precipitados y plasma, vitales para atender pacientes que requieren trasplantes, curaciones, cirugías por accidente o por enfermedad.

Los interesados en donar pueden acercarse en el horario establecido sin necesidad de cita. Además, cumplen con todas las medidas sanitarias.

¿Dónde donar?

Este viernes 24 de setiembre se habilitará un puesto de donación en la torre médica de Momentum Pinares, de 8.00 a.m. a 11.00 a.m.

El Banco Nacional de Sangre está ubicado al costado sur de la iglesia Católica de Zapote y atiende sin necesidad de cita, en horario regular de lunes a viernes de 6.00 a.m. a 4.00 p.m., los viernes de 6.00 a.m. a 3.00 p.m. y los sábados de 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

Las empresas y comercios interesados en colocar un puesto de donación en sus instalaciones puede comunicarse al 8992-2151.

Requisitos para donar