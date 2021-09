Redacción – Alex López brilla con gol en valioso empate de 1-1 de la Selección de Honduras ante el representativo de Canadá en la fecha 1 de la Octagonal.

Con la ilusión al máximo, Canadá y Honduras dieron el banderazo de inicio de la Octagonal de la Concacaf en el Estadio BMO Field de Toronto.

En la formación estelar de los hondureños llamó la atención la presencia del volante ficha de Alajuelense, Alexander López, que con su número 10 salió motivado a la cancha.

Los catrachos saltaron al terreno de juego con la misión de ir por la victoria, por lo que con López como «motorcito» metieron en aprietos a los canadienses.

