Redacción- El cantante tico Daniem lanza sencillo donde cuenta una historia de desamor y habla de la mujer actual.

Hace unos días el artista lanzó la canción «Solita y soltera» y cuenta una historia de desamor y a la vez habla de la mujer actual.

Daniem comentó que el proceso de elaboración fue en 3 partes: La composición musical, la producción musical y la producción audiovisual.

«La canción la compuse en un par de horas y el proceso de trabajo en el estudio de grabación en Tesla fue aproximadamente de 3 sesiones de unas 5 horas cada una. La producción audiovisual sí se llevó un par de días de grabación y un tercero de edición.

Habla de la mujer actual, la que no le rinde cuentas a nadie. Esa mujer independiente y autosuficiente que le gusta moverse por el mundo sin que nadie la atrase. Esa mujer que hoy día es cada vez más común ver», dijo.

La canción la grabamos en San José entre las localidades de Escazú y Santa Ana.

El artista comentó que se siente muy feliz y que «este lanzamiento es muy significativo porque traza una línea a seguir. Marca un sonido en el que me voy a concentrar, con algunas desviaciones desde luego, pero en esencia es el camino que hasta ahora me ha hecho sentir feliz e identificado a nivel musical».

«Desde niño he sido un apasionado por la música. Estuve en el coro de la iglesia, en la escuela siempre estuve activo en la banda en percusión y hasta en una etapa de mi adolescencia me reunía con algunos compas de barrio para tocar covers de bandas de rock famosas, yo tocaba el bajo, de hecho esto fue una etapa muy corta que disfrutaba muchísimo, me sentía como un Rockstar.

Pero muy sinceramente jamás me imaginé que Dios me iba a permitir muchos años después reencontrarme con la música para iniciar una carrera profesional como solista con tanta fuerza y entusiasmo.

Por mucho tiempo solo lo vi como algo muy difícil de realizar, como un “sueño frustrado” (uno de tantos que tengo) hasta que me di a la tarea a construir una carrera como cantante del género Pop Urbano. Ahora solo me dedico a soñar despierto de todo lo que quiero lograr y trabajar para conseguirlo», añadió.

El vecino de Alajuela ha contado con el apoyo de su novia, la modelo y expresentadora Sharon Segura.

«Sharon, mis papás, hermanos, cuñados, suegros y personas cercanas que considero familia, siempre han estado ahí.

Ellos saben el esfuerzo que conlleva esto y siempre me demuestran que están orgullosos de todo el trabajo y el avance que he tenido. Ellos son un pilar importantísimo que me provee felicidad y entusiasmo», manifestó.

El cantante empezó su carrera musical en noviembre del 2019 con su tema «Maligna», canción que ganó «Mejor canción pop-urbana» en los premios Los Consentidos de Opo Marín.

«Aunque mi carrera apenas comienza y a pesar de que muchos puedan pensar que las cosas me las han puesto fácil, la realidad es que se ha avanzado a punta de mucho trabajo y persistencia», añadió.

El cantante manifestó que han salido momentos difíciles durante su carrera, pero ninguno lo suficientemente catastrófico como para dejar todo en el olvido.

«He tenido rechazos por parte de personas y marcas que en algún momento creí que podrían ser clave para el desarrollo de mi carrera, han salido comentarios destructivos por parte de colegas y personas que se han acercado con el único fin de ver cómo desacreditan todo el trabajo realizado.

Esta es una industria en la que te sonríen y por detrás hablan tuyo, pero lo importante es tenerlo presente, y aunque suene egoísta, hay que seguir trabajando por y para mí y todas esas personas reales que están a mi lado, empujando el proyecto hacia adelante a mi lado sin interés alguno para que se cumpla ese sueño tan grande de triunfar en este negocio», dijo.

El artista manifestó que «hay muchísimos planes para el futuro y cada vez más ambiciosos.

Para este año tengo un sencillo más por lanzar para finales de Octubre que de hecho es la segunda parte de la canción que acabamos de lanzar Solita y Soltera, si ven el video oficial se dan cuenta que al final anuncié que la historia continuaba.

Además viene una sorpresa de un proyecto nuevo que voy a lanzar a través de mi canal de YouTube que me tiene súper emocionado y que próximamente voy a estar anunciando en mis redes sociales.

Para el próximo año tengo el lanzamiento de mi primer álbum con un concepto lindísimo que aún no les puedo revelar pero que busca poner a mi linda Costa Rica en alto con buena música y desde luego con la apertura de eventos masivos vamos a tener finalmente la primera apertura de concierto para un par de artistas internacionales que ya están cerrados para dar show aquí», añadió.