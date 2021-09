Redacción- Liliana Mendiola Mayanes, conocida como Lyn May, asegura que tiene atracción por la actriz Salma Hayek.

En el programa «Con Permiso» Lyn May manifestó que olvidó su atracción por Yalitza Aparicio y asegura que Salma Hayek es la mujer con la que sí tendría algo que ver.

«Yalitza Aparicio ya no. La vi bien y mejor ya no, la vi de cerca y ya no me gustó», dijo Lyn May.

La polémica actriz aseguró que no le da igual hombres o mujeres porque le gustan más los hombres porque le gustan las «vacunas».

«Con ella si daría un mal paso, pero ella esta muy lejos», dijo refiriendo a Salma Hayek.

Lyn May agregó que ha recibido besos y anillos por parte de otras mujeres.

Es importante mencionar que Lyn May es una vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china.