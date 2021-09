Redacción- La conocida presentadora Maureen Salguero habló en Instagram sobre la importancia de la salud mental y no de no permitir que el estrés tome control de la vida.

“Lo que les tengo que contar es sumamente importante para mí. Cuando uno tiene la oportunidad de compartirlo, para que otras personas no tengan que pasar por eso, es casi una obligación.

Yo lo hago con mucho cariño y porque tengo una vocación social que me llama a gritos para que les cuente lo que me ha pasado recientemente”, dijo en sus redes.

La presentadora comentó en el video que sufrió “tres microinfartos cerebrales”.

El primero de los incidentes lo tuvo en la radio cuando se sintió desorientada y tuvieron que llamar a un equipo de emergencias y días después volvió a vivir una situación similar.

“La tercera vez fue el viernes (27 de agosto) mientras estaba en Divas. Estando al aire intenté expresarme y no pude articular palabras.

Pensaron que me estaba haciendo la borracha, porque a veces hacemos eso, pero yo entré en pánico, me sentía aturdida y no sabía lo que estaba pasando, fue de terror”, comentó.

La simpática locutora agregó que “Les quiero contar que en los últimos cuatro meses inicié un proceso y un camino muy hermoso para empezar a reencontrarme conmigo misma, porque yo me extrañaba y sentía que esa que veía al espejo no era yo.

Siento que tuve una vida más feliz, más equilibrada y más libre y me extrañaba a mí misma”.