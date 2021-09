Redacción – No hay dudas que haberse ido a la K-League 2 fue una buena elección para el delantero costarricense, Jonathan Moya, que volvió a demostrar su gran calidad con nuevo gol en triunfo de 1-3 del FC Anyang ante el Busan IPark.

Como es usual, el tico fue titular y desde los primeros minutos se vio bastante participativo en su regreso a la acción con su club tras haberse perdido el juego anterior por su convocatoria a la Selección Nacional.

Las ganas e ímpetu de Moya lo llevaron anotar al minuto 50, pero lamentablemente para su mala suerte estaba ligeramente adelantado, por lo que le quitaron el gol.

Esa acción motivó al Busan que al minuto 56 encontró el 1-0, gracias a un tanto de tiro libre obra de An Byong-jun para así golpear al conjunto blanco.

⚽️ 66' GOAL | Busan IPark 1-1 FC Anyang

⚖️ Jonathan Moya nods in to brings things level once more in Busan.

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #BUSvANY pic.twitter.com/wNiYyCqvm1

— K League (@kleague) September 18, 2021