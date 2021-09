Redacción – El lateral izquierdo nacional, Rónald Matarrita, festeja gol en amarga derrota por 3-2 del FC Cincinnati ante Toronto de Canadá en la Major League Soccer.

Matarrita y Allan Cruz fueron titulares con el Cincinnati y se mostraron motivados dentro del BMO Field, que vio como el ex-manudo se atrevió más en la cancha.

Esas ganas del oriundo de San Ramón de Alajuela le dieron una recompensa al minuto 38, luego de que aprovechara un centro de Luciano Acosta para sacar un remate potente para poner el 1-0 en el marcador y así celebrar su tercer gol de la campaña.

Allan Cruz se vio bastante combatiente dentro de la cancha y se fueron al descanso con una mínima ventaja tras la anotación de Matarrita.

En la etapa complementaria, Toronto salió como un huracán y arrasó en la cancha, tanto así que al minuto 48 apareció Jacob Shaffelburg para poner el 1-1.

Cincinnati fue un desastre en defensa y eso lo aprovechó el club de Canadá para ampliar a 2-1 el marcador, gracias a un tanto obra del estadounidense-mexicano Marco Delgado.

El control del Toronto era total y al minuto 65, el nigeriano Ifunanyachi Achara puso el 3-1 en el marcador del compromiso. Tras esa situación, Allan Cruz fue uno de los sacrificados y salió de cambio al minuto 71 del encuentro.

