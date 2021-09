Redacción- Los hermanos Miguel Mejía y Felipe Mejía comparten su pasión por la música desde sus diferentes estilos.

Ambos compositores y cantantes han decido incursionar en la escena musical, con sus propuestas por separado; pero con el mismo sello de calidad.

El artista Felipe estará lanzando este mes de septiembre su nuevo tema, llamado “Rosa”, una composición original.

Este tema forma parte de su EP “Corcovado”, lanzado hace poco más de seis meses, de donde se extrajo el tema homónimo.

Con su nueva canción “Rosa”, según el artista “se rompe un poco el esquema de composición y explorar más un beat electrónico, igual manteniendo su estilo musical”.

El lanzamiento de esta producción se realizará en un concierto este próximo 17 de septiembre a las 7:00 p. m., en el Restaurante Nomeolvides Mezcaleria (Sabanilla, San José), las personas podrán disfrutarlo de manera presencial o en su canal de Youtube. Las entradas se pueden adquirir en preventa al 8947-8957.

Para el artista este tema “es una canción que habla acerca de la aceptación de uno mismo, y el perdón, es como darse una Rosa a uno mismo y aceptar que el pasado ya pasó y que lo que tenemos ahora es diferente. Inicialmente era una balada blues, pero luego de re crearla, se tornó en algo más electrónico, con ciertos acordes más jazz.”

«Crecí en una casa donde la música siempre ha sido parte esencial y del día a día. Yo hacía canciones con mis hermanos cuando éramos niños y jugábamos y grabábamos con una grabadora de cassette.

Mi papá, el Oso, siempre andaba con su guitarra. Cuando tenía 12 años decidí que quería ser músico. Así que mi abuelo me regaló mi primera guitarra profesional, una guitarra Prado de estudio», dijo Felipe.

Felipe es músico, compositor, productor y profesor de música. Lleva más 20 años en la industria de la mano de instrumentos como la guitarra clásica, guitarra eléctrica, ukelele, bajo y cajón.

«Nunca se le va a poder quedar bien a todo el mundo. Y hay que aprender a tener un nivel de tolerancia a la frustración. Ya que como artista, uno va a ser frecuentemente rechazado, especialmente si haces algo que no es lo que todo el mundo espera.

Entonces creo que es bueno saber filtrar esa negatividad y enfocarse en cómo uno puede mejorar. Buscar mentores que le ayuden a aprender más y tratar de innovar siempre», manifestó Felipe.

El artista agregó que Costa Rica es un maravilloso país de 5 millones de habitantes, donde un porcentaje muy bajo tiene acceso a una educación musical que le ayude a poder apreciar más otros géneros musicales.

Ya que no se educa al público en general a consumir música original costarricense, aunque eso ha venido cambiando y los ticos nos hemos encontrado con una crisis de identidad que nos obliga más a mirar hacia adentro y explotar nuestras riquezas culturales.

Necesitamos más alianzas entre colegas artistas, más representación a nivel político. Y poder cambiar la idea de que la música es una necesidad de tercera categoría, sino más bien es un alimento del alma».

Por otra parte, en julio del 2021, Miguel hizo el lanzamiento de su tema “Tan lejos como podemos llegar”, un tema inédito que forma parte del musical original “Los Tres Encantos”.

Según el artista esta canción “es una balada, con mucha fuerza de fondo. Definitivamente la guitarra logra llenar de una energía muy rica. Me gusta pensar que no es necesario una gran instrumentación para lograr hacer música que les llegue a las personas. «Menos es más», y creo que aplica muy bien en esta canción”.

Previo a este lanzamiento el artista también nos dio a conocer su canción “Aire”, una composición que vio la luz durante la pandemia por COVID-19.

“Este nuevo sencillo nació sin ser planeado, durante la cuarentena no tenía esperado hacer música; sin embargo, las ideas fueron llegando y canción se volvió recurrente en mi mente”, dijo el cantante.

El trabajo musical de Miguel en los últimos años no ha parado, pues hace poco más de un año lanzó el proyecto “Flores de la Ciudad” trabajando al lado de Pipo Chávez, ganador del Grammy, en la producción de dos temas latinoamericanos.

«A los 18 yo salí del cole sabiendo que quería estudiar música; sin embargo, en el medio de todo esto me tomó como cuatro años comprender, analizar qué quería y hacía dónde iba.

Pasé por muchos lugares, trabajé en muchos lugares, empresas e incluso estudie otras carreras. Estaba realmente mal, y creo que iba ligado a esa idea de que no sabía qué hacer con mi vida o no estaba haciendo lo que quería. Tenía 22 años y tenía deudas que no sabía cómo atender o solventar.

En este momento dije, yo debería estar cantando. Y ese momento, un lugar oscuro en mi mente, dije “¿por qué no estoy haciendo música?” Eso es lo que quiero.

En cuestión de una semana me llamaron para un trabajo, gracias a la recomendación de una amiga. Y ahí comencé a trabajar como cantante y profesor de música. Y esa fue mi motivación, un lugar oscuro en donde me encontré con un artista que quería hacer música», dijo Miguel.

Con una amplia trayectoria en la música y la actuación, Miguel se ha dedicado en los últimos seis años dedicado a la industria del teatro musical (como profesor, actor y preparador vocal); incluso como co-creador de obras originales.

Miguel, que además está dedicado a la formación con su estudio Maracuyá, durante el último año ha lanzado algunos temas inéditos como parte de su evolución musical.

«Siempre estuvo muy inspirado por mi familia. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron muy cercanos a la música. Mi papá siempre tocó muchos instrumentos. Desde niño la música estuvo ahí, para mí eso era lo normal.

Dentro de mi cabeza todas las familias tenían eso que nosotros teníamos, mi papá, mi abuelo, todos en mi familia tocando instrumentos, todos teníamos música. Recuerdo mucho cuando mi papá ensayaba boleros, yo participaba en todo, mientras él estaba. Cuando él iba a un coro, y me aprendía la voz de la soprano.

Y así seguí hasta los 13 años que comencé a involucrarme más, ahí comencé como cantante solista, en muchos proyectos también impulsados por mi padre. Nunca en mi vida pensé algo diferente, incluso si me decían que hiciera algo distinto», comentó Miguel.