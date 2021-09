Morados suman cuatro fechas sin sumar tres puntos

Redacción- El Deportivo Saprissa vive un mal momento en el torneo de Apertura 2021, donde parece que se le olvidó como ganar los compromisos y solo ha conseguido dos puntos de 12 posibles.

Pues desde hace cuatro jornadas los morados han visto cómo sus esperanzas de hacerse del liderato se ven desintegradas por sus malos resultados en los compromisos.

Pese a no conseguir triunfos, la escuadra tibaseña muestra un buen papel en el terreno de juego lo cual es de gran alivio para el técnico Mauricio Wright, que espera poder pulir detalles para volver a la senda de la victoria.

«Hay que decir las cosas como son, controlamos casi todo el partido estrellamos dos bolas en los palos en un momento clave que pudo haber sido el 4-1 y bajarles la moral por completo, por consiguiente recibimos un 3-2 que le dio a ellos un segundo aire.

Y bueno nosotros obviamente queríamos cuidar la pelota, tenerla, tratar de volver a golpear y cuidar lo que ya teníamos porque habíamos hecho un desgaste bastante importante en una cancha complicada y contra un rival que está arriba de nosotros.

Me voy molesto porque hay que aprender a cuidar los resultados, el partido pasado también un partido controladísimo y terminamos consiguiendo un penal innecesario y perdemos la opción de los puntos.

Son las cosas del fútbol y esperamos que estos ajustes se den en el momento bueno, en el momento ideal para nosotros porque me preocuparía que Saprissa no llegue, que no tuviera profundidad, hoy tuvimos goles pero no tuvimos la capacidad de sostener los resultados».

Los morados buscarán devolverle la alegría a su afición el próximo domingo 26 de septiembre ante el colero del campeonato Pérez Zeledón.