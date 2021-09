Wright está contento con labor del espigado zaguero

Redacción – El entrenador morado, Mauricio Wright, afirma que en sus días como jugador fue un defensa goleador, por lo que no le sorprende que Kendall Waston se haya convertido en el artillero del Monstruo en el presente semestre.

Wright se mostró contento con la victoria del Saprissa por 0-2 ante Santa Lucía, actual campeón de Guatemala, en la ida de los octavos de final de Liga Concacaf.

Christian Bolaños y Kendall Waston fueron los autores de los goles del conjunto nacional, que salió del Estadio Doroteo Flores con un triunfo valioso, que consolidó al zaguero de 1,96 metros como el hombre gol.

Waston ya suma cuatro festejos (tres en el Apertura 2021 y uno en el torneo regional) lo cuál habla muy bien de la calidad del defensor, que ha generado que Wright se vea reflejado en él, ya que en sus días como jugador también tuvo mucho gol.

Además, el estratega de 50 años salió satisfecho con el trabajo de la zaga tibaseña, que tiene como figura al espigado futbolista, que vio como junto a sus compañeros dejaron el cero en el primer round ante el campeón chapín.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y señala que está feliz que Waston les colaboré con goles, pero no es algo que le sorprende gran manera.

«Yo fui defensa goleador y no me sorprende que Kendall Waston meta goles, y que nos esté colaborando en este departamento, nos sentimos muy a gusto con el cero que lograron todos los muchachos, porque lo defendimos como tiene que ser, eso es parte de lo que es un equipo, así que esperemos que no solo esta vez, sino que se sigan presentando muchas ocasiones de gol para Kendall y los demás compañeros, tener más solides en la parte defensiva y tener mejores resultados de cara a lo que viene», afirmó Wright.

Los morados cambiarán el chip por unos días del campeonato regional, ya que deberán enfrentar a Pérez Zeledón el próximo domingo 26 de septiembre a las 5:00 pm.