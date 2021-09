Atacante vive un calvario desde el error que cometió

Redacción – El delantero nacional, Frank Zamora, vive un calvario debido que no puede ir a comprar un jugo a una licorera, porque ya lo gente lo tacha de fiestero y que le gusta la joda, por lo que ya no tiene la misma paz de antes.

Zamora es muy recordado por muchos por la polémica fiesta, donde se le vio rodeado con botellas de licor y cervezas cuando formaba parte del Deportivo Saprissa, lo cuál hizo que gozara de poco protagonismo con la institución más ganadora del país.

Esa situación ha causado un terremoto en la carrera del atacante de 30 años, que recientemente fue dado de baja por Jicaral Sercoba por mutuo acuerdo.

La salida del oriundo de Puntarenas no se dio por actos de indisciplina como se especuló en las redes sociales. Incluso, el ariete reveló que desde que firmó con Jicaral ya tenía un finiquito firmado, donde tenía prohibido cometer algún acto indebido en el club.

Martín Arriola, ex-técnico de Jicaral, fue quién le informó a Zamora que no iba a contar más con él y de paso, el uruguayo que también salió del club recientemente dijo que el delantero tenía entre 8 a 10 kilos de más, por lo cuál era difícil sostenerlo.

Para el atacante si el polémico vídeo donde estaba en una fiesta no hubiese salido en redes sociales, él todavía estaría en las filas del Monstruo, pero lamentablemente pasó lo que pasó y su carrera ha venido tan a la baja, que actualmente está sin club.

Frank Zamora habló con Tigo Sports y contó que debe andar un paso adelante de la gente, ya que están esperando lo mínimo para criticarlo o decirle algo en la calle.

«Si ese vídeo no hubiera salido a las redes sociales, creo que Frank Zamora todavía estaría dando mucho en Saprissa, no tendría problema alguno, pero bueno es algo que me ha marcado mucho y por ende, yo trato de hacer las cosas distintas.

Porque yo siempre tengo que andar un paso adelante de la gente, porque la gente si me ve comprando un jugo en una licorera, la gente no va pensar que Frank Zamora está comprando un jugo. Entonces son cosas que debo aprender a vivir con eso y aprender donde ir y no ir, con quién reunirme y quién no, pero bueno son cosas que uno paga caro.

Ha cambiado mucho todo mi entorno. Yo antes de firmar un contrato con Jicaral ya tenía un finiquito firmado. Nunca hubo queja alguna de un mal comportamiento o como la gente especula, porque por lo primero que me catalogan es de un man fiestero, que siempre le gusta la joda, que no aprovecha pero creo que la gente está muy largo o lejos de lo que uno realmente vive día a día», afirmó Zamora a Tigo Sports.

Con el cierre del mercado de fichajes del fútbol nacional este 21 de septiembre a las 5:00 pm, Frank espera conseguir un nuevo equipo. Se rumorea que podría recalar en el Barrio México de la segunda división y que es comandado por el «Tuma» Martínez.