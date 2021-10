Zamora estuvo pocas semanas en el club canela

Redacción – ¿Acto de indisciplina? Esa es la pregunta que se hacen muchos fanáticos, luego de que se diera a conocer que Frank Zamora dejó las filas del Barrio México en Liga de Ascenso.

Zamora es muy recordado por muchos por la polémica fiesta, donde se le vio rodeado con botellas de licor cuando formaba parte del Deportivo Saprissa, lo cuál hizo que gozara de poco protagonismo con la institución más ganadora del país.

Desde ese episodio en el Saprissa, Frank vive un pesadilla en su carrera deportiva, ya que pasó con más pena que gloria por Guadalupe y en septiembre pasado fue dado de baja en Jicaral por mutuo acuerdo, lo cuál generó una enorme controversia.

Aunque se dijo que no había hecho nada malo, Martín Arriola, quien dirigía en aquel momento al club peninsular señaló que el ariete estaba 8 o 10 kilos arriba de su peso adecuado por lo que decidieron sacarlo de la institución.

Ante ello, el futbolista recaló en Barrio México, club comandado por Gilberto «Tuma» Martínez, que lo recibió con la institución capitalina con el fin de ayudarlo a recuperar su mejor versión deportiva, a la cuál no fue posible alcanzar.

Rumores indicaban que el atacante de 30 años salió del equipo canela por dos ausencias a entrenamientos del plantel, lo cuál no gustó para nada al «Tuma».

Esa versión fue desmentida por Freddy Reyes, gerente general del Barrio México, que en una charla con AMPrensa.com reveló que Zamora dejó el club por una lesión que lo aqueja y no por un acto de indisciplina.

«Lo de Frank Zamora es un tema personal y no podría dar más información, ya que se maneja a los privado con el delantero. Indisciplina no, él es un persona integra en el tiempo que yo traté con él, una excelente persona y no hubo ningún problema de indisciplina, nunca hemos tenido indisciplina con ningún jugador, todos han llegado con la mayor disposición con el club. Lo que pasa es que Zamora tiene una pequeña lesión y tiene que tratarla, eso es el tema con Frank», afirmó Freddy Reyes a AMPrensa.com.

Esta situación generó que Zamora se quedara sin club por el resto del año, ya que no está en óptimas condiciones por causa de una lesión que lo aqueja.