Rudé no podrá contar con los seleccionados rojinegros

Redacción – El entrenador español de Alajuelense, Albert Rudé, anhela tener un buen debut al mando de los rojinegros, que han tenido una gran predisposición y ganas a lo largo de los diferentes entrenamientos dirigidos por el europeo.

Rudé feliz por la semana larga de trabajo que tuvo con el primer equipo erizo, al cuál llegó para reemplazar a Luis Antonio Marín. Su arribo se confirmó el 30 de septiembre y desde el 3 de octubre está en Costa Rica trabajando con La Liga.

Ese parón por causa de la octagonal le ayudó de gran forma al ibérico, que tiene como asistentes a Junior Díaz y el mexicano Óscar «Rambo» Torres. El cuerpo técnico manudo está feliz por la entrega de sus jugadores en las practicas.

Para el timonel de 34 años esa dedicación y esfuerzo de sus dirigidos lo motiva, ya que eso le ha ayudado a implantar la semilla de su estilo de juego, que se caracteriza por ser «híper-ofensivo», por lo que promete dar espectáculo a todo el liguismo.

Albert Rudé afirma que se han enfocado en pulir las cualidades positivas del León para poder competir al máximo nivel y así complacer a la afición eriza.

«Contentos, desde el primer día nos encontramos con mucha predisposición, hemos venido trabajando bien y hemos tratado de acelerar los procesos lo máximo posible, sabiendo el poco tiempo que teníamos, creemos que llegamos preparados para enfrentar a Santos de Guápiles.

Nos hemos enfocado en nosotros y el equipo debe enfocarse primero en él, recuperar cosas para competir al máximo nivel y luego empezar a implantar la semilla de nuestra idea. La predisposición en un 100 por 100, me he quedado sorprendido de la gran predisposición y gran trabajo que han hecho, no han regalado ni un solo minuto en una sola tarea, eso es de agradecer al grupo», afirmó Rudé.

El español está listo para su primer partido al mando del Equipo de su Gente y que mejor que tenerlo ante Santos de Guápiles este 12 de octubre a las 7:00 pm.