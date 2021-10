Torres afirma que su carácter su principal sello

Redacción – En las redes sociales se volvió viral, el asistente técnico mexicano del León, Óscar Torres, cautivó al liguismo con su carácter y reveló porque se le conoce popularmente como «Rambo», apodo que no le molesta y más bien saca a relucir.

La presentación de Albert Rudé, nuevo entrenador de La Liga, se vio opacada por el azteca, que cansado de las preguntas de un supuesto temor hacia el español de parte de la afición, Torres afirmó a la prensa que no hay tal y más bien buscarán la copa 31.

Incluso, fue más allá y afirmó que el ibérico tiene una gran capacidad acompañado de una preparación top, por lo que la afición eriza pude estar tranquila, ya que Rudé sabe muy bien lo que hará con Alajuelense.

Ese discurso despertó gran cantidad de comentarios entre los manudos, los cuáles en su mayoría elogiaron al mexicano de 53 años, que fue futbolista y entrenador en su país, donde se ha dado a conocer por su particular forma de ser.

La misma fue la que llevó a ser conocido como «Rambo», sobrenombre que ha llamado la atención entre el liguismo, que entendió porque le dicen así desde su primera intervención en la presentación del cuerpo técnico, que firmó hasta diciembre del 2022.

Dicho apodo se lo encajaron a Óscar Torres desde hace muchos años atrás, debido a esta famosa película protagonizada por Silvestre Stallone. La cuál refleja como un soldado logra vencer a todos sus contrincantes, gracias sus tácticas y su pasión.

Precisamente, la pasión es un rasgo principal en el mexicano, que contó en conferencia de prensa del porque de este apodo, que ya ha quedado grabado en muchos manudos, que esperan que Torres ponga orden en el camerino erizo.

«¿Por qué me dice Rambo? Tuve la fortuna de poder jugar en México durante 15 años y no fui un jugador con mucha calidad, pero si mucha pasión y por ahí salió de rebote, la película de Rambo dice que hay que luchar contra todos y hay que lucha contra quién sea, por eso yo he dicho que porque sin experiencia, no eso es de capacidad.

Hay que enfrentarse contra quién sea, con el respeto que merecen todos los clubes y todos los cuerpos técnicos, no hay que tener miedo para nada. Rambo es porque hay que hacerlo con pasión y la pasión no tiene límite, hay que encontrarla, Rambo contra quién sea y contra todos, uno solo le ganaba a 500 pues bueno, vamos a jugar contra 500 y hay que ganar contra 500. El carácter es mi sello, me gusta vivir mi vida al 100% de toda la pasión que tengo y tengo que ser pasional», afirmó Óscar Torres.

La particular personalidad de Óscar Torres le ha valido una ola de memes en las redes sociales, donde muchos aficionados han usado su ingenio para hacer mofa de la forma de ser del nuevo asistente erizo, que deja claro que su carácter es su sello.