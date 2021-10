Pemberton asistió a dos Copas del Mundo con La Sele

Redacción – Muchos lo dan por retirado pero aún sigue activo, Patrick Pemberton recuerda entre risas uno de los insultos de los fanáticos que siempre que se recuerda sonríe, tal y como lo es «Banca eterna de Keylor», el cuál se lo decían antes de los clásicos.

A sus 39 años, Pemberton defiende la portería de Carmelita en la Liga de Ascenso, donde ha brillado con notables intervenciones en el cuadro verdolaga que anhela con volver a la primera división tras su descenso en mayo del 2019.

Entre su amplia carrera deportiva destacan las convocatorias a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, contabilizó 38 clase A con La Sele, los cuáles registró en Copa UNCAF, Copa Oro y alguno que otro juego amistoso o eliminatoria.

Eso habla muy bien de Pemberton, que es recordado por su paso de más de 10 años por Alajuelense, donde dejó su propio legado. A pesar de su gran nivel en el fútbol tico, Patrick era suplente de Navas. Incluso, a los mundiales que fue los vio desde la banca.

Dicha situación lo llevó a sufrir un sinfín de insultos. Pero un «banca eterna de Keylor», hoy es un recuerdo jocoso para el oriundo de Limón, ya que es consciente de la calidad de portero que es el «Halcón», de quién aprendió bastante.

Todas esas vivencias con Navas son guardadas como un tesoro en la memoria de Pemberton, que recuerda como la afición del Saprissa lo insultaba con su situación con Keylor, a quién considera como uno de los mejores arqueros del mundo.

Patrick Pemberton estuvo en el programa «Sin Peláez en la Lengua» de TD Más y afirma que compartir con Navas lo hizo crecer como jugador, por lo que ahora señala que toda esa que lo insultaba también deseaba estar en La Sele como él lo hizo varios años.

«Me acuerdo muy bien y hasta me da risa, cuando en los clásicos salía a calentar y la gente me gritaba: Banca eterna de Keylor. ¿Qué voy hacer? (risas) osea Keylor Navas por su trayectoria en Levante, después llega al Real Madrid y todo lo que ha hecho ganando tres Champions, pues obviamente que para mí va ser importante estar ahí en la selección y estar ahí con Keylor Navas, trabajando con él y viendo todo lo que hace.

Obviamente que todo eso le ayuda a uno para crecer no solo como jugador, sino que como persona. Osea no estamos hablando de cualquier portero, estamos hablando de Keylor Navas, que ahora mismo está nominado a un premio entre los mejores porteros del mundo. La pregunta mía es la siguiente: ¿Cuántos de esos maes que me gritaban, no desearían estar en la Selección Nacional?», afirmó Pemberton en el programa Sin Peláez en la Lengua de TD Más.

Pemberton señaló en dicho programa que se ve activo por lo menos 2 años más, ya que recobró la felicidad en el deporte desde su arribo a Carmelita, club al cuál quiere bastante, gracias a lo vivido cuando Alajuelense lo cedió al club verdolaga de joven.