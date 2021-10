Hasta el momento La Sele se ubica en el quinto lugar, por lo que no le alcanza ni siquiera para afrontar el repechaje

Redacción- Celso Borges deja en claro que a lo interno del grupo de la Tricolor aún no pierden la esperanza de clasificar hacia el mundial de Catar 2022.

Pese a que el conjunto patrio solo ha logrado cosechar seis puntos de 18 posibles hasta el momento en la octagonal final de la Concacaf.

Números muy malos que le alcanzan para ubicarse en la quinta posición de la tabla, por debajo de los tres representativos norteamericanos y el similar de Panamá.

Quienes son los que mejor funcionamiento han lucido en la actual eliminatoria y que estarían cerca d la justa mundialista.

Aunque la Tricolor que es encabezada por Luis Fernando Suárez espera mejorar sus presentaciones y avanzar hacia Catar 2022 sin necesidad de ir al repechaje.

«Evidentemente a nosotros no nos gusta perder, no venimos aquí a eso, venimos aquí a sacar los puntos y cuando eso no pasa pues es doloroso, pero bueno, nos vamos a tomar el día de hoy para eso, sentirnos tristes y dolidos, porque cuando uno pierde tiene que recapacitar un poco , pero seguimos ahí en la lucha y ya mañana tenemos que ver hacia lo próximo», apuntó Borges.

La afición pide la cabeza de Rodolfo Villalobos y el colombiano Luis Fernando Suárez, ya que consideran que no tienen la capacidad para estar en la Fedefútbol.