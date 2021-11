Durante el presente Apertura 2021 ha logrado demostrar su mejor versión desde que llegó al «equipo que nació grande»

Redacción- El arquero Bryan Segura vive un gran momento al mando del Herediano y esto le ha permitido consolidarse en el cuadro rojiamarillo.

Así quedó demostrado este domingo en el duelo que tuvieron los florenses como visitantes ante el Cartaginés, mismo que finalizó con una ajustada pizarra por 0-1.

Resultado que en gran medida tiene el sello del cancerbero del Team, puesto que en el segundo tiempo realizó una intervención clave para mantener sus redes sin movimiento.

Parada que hizo con su pie izquierdo ante un cobro de tiro libre que hizo el nicaragüense Byron Bonilla desde el borde frontal del área grande.

Lo que terminó por llenar de confianza a los visitantes de cara a los últimos minutos del encuentro que se realizó en el Estadio «Fello» Meza.

«Creo que como todo en la vida, a veces hay momentos buenos, momentos malos, siempre he trabajado para dar lo mejor de mí, eso nunca lo duden, y entonces gracias a Dios en el torneo he tenido buenos partidos, me he consolidado, he tratado de trabajar duro, de ayudar siempre al equipo, no solo yo, todo el equipo se está esforzando y hoy fue un buen partido», expresó Segura al finalizar el cotejo.