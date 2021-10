Desde la llegada del reconocido estratega no han dejado ir un solo punto

Redacción- Jeaustin Campos no tiene problemas en sacar pecho y recordar que ha logrado celebrar muchos títulos de campeón nacional en su carrera.

Esto en medio del gran momento que vive al mando del Herediano con quienes ya contabiliza cuatro victorias al hilo.

Racha que le ha permitido guiar a los florenses hacia la cima de la calcificación en el Apertura 2021 con 27 unidades de 42 posibles.

Lo que representa un 64% de rendimiento, único club que supera la barrera de 60% de rendimiento, debido a la inconsistencia del campeonato nacional.

Situación que ha quedado reflejada en todos los clubes, pero que el Team logró ponerle fin con la llegada del estratega de 50 años de edad.

«Yo esto siempre lo comparo con una vuelta ciclística, como el Tour de Francia, una cosa así, estamos en un 60% de la competencia y si nuestro amigo Andrey Amador está de primer lugar y le saca 10 kilómetros ya ganó, falta todavía, haciendo esa analogía tiene que salir a pedalear más fuerte para mantener el liderato, si él se confía hasta en los sprint, las finales, puede perder».

«Creo que el equipo está muy maduro, yo también, porque he tenido equipos peleando un poco más abajo y también equipos que han tenido esa oportunidad grande de estar de líderes y lo más importante es eso, no confiarse, saber por qué estamos teniendo muy buenos resultados, por qué no se estaban obteniendo antes, pero sobre todo el camino que se nos ha dado, eso le acabo de decir a los muchachos, que recordemos cuando estábamos abajo con más partidos perdidos que ganados, acordémonos qué fue lo que hicimos, serios, trabajando día a día como si fuera el último, tratando de revertir la parte futbolística, la parte mental».

«Todos esos ingredientes que nos sirvieron para hoy estar aquí son lo que siempre tenemos que poner estando arriba, yo se los dije desde el primer momento que le tengo más miedo, más respeto al éxito que al fracaso, cuando usted pierde enciende todas las luces, tiene más sensibilidad para ver los problemas que tiene el equipo, pero cuando usted gana todo se vuelve obvio, pero no, siempre hay cosas que mejorar, sé perfectamente cómo ser campeón, pero también sé cómo no quedar campeón», expresó el estratega del Herediano.