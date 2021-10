Redacción- La selección de Canadá logró una contundente victoria la noche de este miércoles tras golear por marcador de 4-1 al combinado de Panamá.

Resultado que acerca a los norteamericanos hacia su meta de asistir por segunda vez a una mundial mayor.

Objetivo que parece acercarse tras tener completados seis compromisos en la octagonal final de la Concacaf.

Puesto que suma 10 puntos de 18 posibles, cifra con la que le alcanza para estar en el tercer lugar de la tabla justo por encimada de Panamá.

ROLANDO BLACKBURN LESS THAN FIVE MINUTES INTO THE MATCH 🇵🇦 pic.twitter.com/MwPoGcTH1K

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2021